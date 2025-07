El "Asturias, patria querida" de Estopa desata la euforia en una gran noche del Boombastic

El segundo día del festival, de viernes, arrancó con el cielo cubierto y un runrún generalizado: ¿aguantaría el tiempo? A pie de camping, los impermeables eran casi un uniforme oficial ante la previsión meteorológica de lo que quedaba de fecha. “Esta noche las tiendas se nos han inundado. No las tapamos bien y fue un gran error”, contaba Daniela Álvarez, acampada en el recinto. A su lado, Lucía Egea, se temía lo peor: “No queremos que nos pase lo mismo hoy. De momento, el chaleco es indispensable para los conciertos”. Pero finalmente, la segunda jornada ha superado todas las expectativas y la lluvia dio tregua durante las actuaciones más esperadas, y no apareció hasta bien entrada la madrugada.

Después de una tarde en la que brillaron los talentos nacionales como Juancho Marqués o Marlena, la noche se reservó para los platos fuertes del cartel. La entrada fue mucho más fluida y multitudinaria que en el día anterior. Desde las primeras horas de la noche se notó el aumento de público, y para el gran bloque de conciertos el ambiente era de euforia.

Lia Kali sería la primera en participar en el mismo. Con una mezcla muy personal de soul, rap y reggae, la artista catalana llenó el recinto con una energía intimista y combativa a partes iguales. Su directo, muy emocional y con momentos de desahogo personal, encontró una conexión especial con el público. En canciones como “Volvernos a amar” y “Contra todo pronóstico”, Lia se mostró cercana, real, y con una voz que envolvía, demostrando por qué es una de las propuestas más interesantes del nuevo neo soul urbano en castellano. Por supuesto, no pudo faltar “La vida sin tí”, su participación en el penúltimo álbum de Rels B que este año ha superado las cien millones de reproducciones.

Estopa incenció el Boombastic

La llegada de Estopa al escenario principal alrededor de las once de la noche marcó un antes y un después en el festival. Los hermanos Muñoz desplegaron su repertorio clásico con una conexión absoluta con el público, trayendo a Rosario para cantar su icónico tema “El Run Run” los tres juntos en La Morgal y aprovechando temas icónicos como “Por la Raja de Tu Falda”. La sorpresa de la noche llegó cuando, en mitad del concierto, interpretaron el himno de Asturias, desatando el clímax emocional de la jornada. El público respondió coreando con fuerza, en un momento que quedará como uno de los más simbólicos del festival. Cerraron, como era de esperar, con “Como camarón”, y “los boombis” despidieron a todo su equipo entre una ovación masiva.

Minutos después llegó el turno de Residente, una de las actuaciones más esperadas. El puertorriqueño, que ha cancelado varios conciertos en España este verano, cumplió en Boombastic con un directo enérgico y cargado de contenido político y lírico, como acostumbra. Su combinación de potencia verbal y cuidada instrumentación fue una muestra más de por qué sigue siendo una de las voces más respetadas del panorama hispanoamericano. Sus temas más icónicos, como “René” o “Bellacoso”, fueron coreados por una masa entregada que no dejó de seguirle incluso en sus temas más densos y reflexivos.

Tras Residente, el canario Lucho RK demostró por qué es uno de los nombres emergentes a seguir. Con su mezcla de rap melódico y reguetón de autor, conectó bien con el público más joven, que ya coreaba de memoria sus nuevos temas “Guaya” y “ACELERÁ”, dándole también especial importancia en el escenario a su gran proyecto hasta la fecha “Quién está aquí?”, un EP con el que el artista se abrió a su público a finales del año pasado. Lucho ofreció un directo íntimo pero vibrante, que sirvió como puente perfecto para lo que vendría después: el huracán Steve Aoki.

El DJ californiano, referente global de la electrónica mainstream, apareció en escena pasadas las dos de la madrugada con todo su arsenal habitual: beats demoledores, visuales vertiginosas y, como ya es tradición en sus sets, el lanzamiento de tartas al público. Aunque no es una novedad en su gira, sigue siendo uno de los momentos más esperados de su show, y en La Morgal volvió a funcionar. La energía fue máxima, pero coincidió con el inicio de una lluvia intensa que comenzó a afectar el ánimo de algunos asistentes. Aun así, buena parte del público aguantó estoicamente, sin perder el ritmo.

Mario Canteli / Amor Domínguez

Con un escenario ya completamente empapado, Alvama Ice fue el encargado de cerrar la noche. A pesar de la lluvia, sorprendió la cantidad de gente que decidió quedarse para su actuación. El productor y DJ madrileño ofreció un set potente, cargado de reguetón acelerado y bases electrónicas que mantuvieron el cierre en alto. Su capacidad para animar a un público ya mojado y cansado fue notable, demostrando que la escena nacional también puede competir en energía con los grandes nombres internacionales.

Con todo ello, podemos decir que la segunda noche del Boombastic no solo estuvo a la altura, sino que superó en asistencia, ambiente y emoción a la jornada inaugural. Hoy sábado, el festival encara su última cita con un cartel cargado de nombres como Nicky Jam, Khea, Emilia Mernes o Gordo. Si el tiempo lo permite, todo apunta a que el cierre será una verdadera fiesta.