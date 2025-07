Emilia y Nicky Jam desatan la locura en Llanera: así se vivió la última noche en el Boombastic

La tercera y última jornada del Boombastic Asturias 2025 llegó a su fin con un broche de oro. Lo que comenzó como una tarde serena en La Morgal se transformó en una noche inmortal, donde artistas consolidados, talento local y fenómenos latinos conectaron con un público que no dejó de entregarse. La lluvia quiso sumarse a la celebración, pero no pudo frenar el ritmo, la intensidad ni la emoción de un cierre de edición memorable.

El bloque nocturno arrancó en el escenario pequeño con Marc Seguí, quien trajo una brisa fresca y urbana. Con temas como “Tiroteo” y la colaboración “Pa K” junto al puertorriqueño Álvaro Díaz, el mallorquín aportó un set accesible y festivo que calentó los preparativos para el gran cierre. Su actuación combinó carisma, buen rollo y conexión con el público aficionado al pop urbano.

Enol, artista asturiano que cada año gana más terreno en el panorama nacional, continuó la línea de cercanía y emotividad ya en uno de los dos grandes escenarios. Interpretó su tema más personal, “CLAUDIA”, y sorprendió con una versión del remix de la intro de “Física o Química” que lanzó el año pasado en colaboración con Despistaos, los autores originales, y Walls. La respuesta del público local fue ejemplar: cada tema fue coreado con entusiasmo y obtuvo una ovación rotunda, reflejo del cariño que ha ido cosechando en su tierra.

Nicky Jam, leyenda del reguetón

El siguiente gran momento llegó con Nicky Jam, el primer plato fuerte de la noche y toda una leyenda viva del reguetón. Su sola presencia bastó para encender por completo el recinto, con un mar de gente esperando desde horas antes para verlo en directo. Pocos artistas pueden presumir de una trayectoria tan influyente dentro del género urbano, y anoche volvió a demostrar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de éxito global.

Mario Canteli / Amor Domínguez

Desde el primer tema, la multitud respondió con una entrega total. “Te robaré”, su éxito junto a Ozuna, hizo retumbar La Morgal, mientras que “El perdón”, su icónica colaboración con Enrique Iglesias, provocó uno de los momentos más coreados de todo el festival. Su repertorio fue un repaso impecable por dos décadas de reguetón, mezclando clásicos con temas más recientes, acompañado de un show visual vibrante y un despliegue de fuegos artificiales que llenaron de color y fuerza el escenario.

La conexión entre Nicky Jam y el público fue absoluta: no había una sola persona que no se supiera las letras, no había un rincón del recinto donde no se bailara. Su carisma, su energía y su dominio del escenario fueron un golpe de autoridad, demostrando que sigue siendo uno de los grandes pilares del género. Fue, sin duda, uno de los momentos más intensos de toda la edición.

Emilia, este sábado en el Boombastic de Llanera / Mario Canteli

Y llegó la hora de Emilia

Luego, con la entrada de la madrugada y con el reto de superar el último espectáculo, salió al escenario Emilia Mernes, considerada por muchos como la gran actuaciónde todo el festival. A pesar de que al inicio su concierto coincidiera con una lluvia ligera, la fanaticada no se amedrentó. “Es la vez que más gente he visto en los tres días”, comentaba emocionada una de las fans frente al escenario. En medio de visuales sofisticados y un vestuario rosa brillante, Emilia abrió con “Exclusive.mp3” y estructuró su set alrededor del álbum ".MP3", combinando temas icónicos con sus más recientes lanzamientos.

Uno de los momentos más electrizantes sucedió durante “Motinha 2.0 (Mete marcha)”, tema en el que la artista se atreve a cantar en portugués, acompañada por un grupo de bailarines que replicaron la coreografía viral del videoclip. El público estalló en energía. Más adelante, en “Pasarela”, los bailarines organizaron un mini desfile encima del escenario, reforzando el carácter visual y estético del show. Emilia se despidió con “No se ve”, y lanzó un mensaje ya habiendo terminado el concierto que resonó a modo de declaración: “Muchísimas gracias Boombastic por acompañarme a cerrar mi tour aquí en Asturias. Os amo”.

Final con Kaze, Khea y Gordo

Seguidamente, Kaze, con horario intercambiado con Nicky Jam, aportó un momento de sensibilidad musical. “El techo de mi habitación” resonó con fuerza entre los asistentes, muchos de los cuales fueron seducidos por su estilo introspectivo y melódico, promoviendo una pausa necesaria después de los platos fuertes de la noche.

A continuación, Khea cerró el bloque urbano con acierto. Su momento más emotivo llegó con “Dónde estás”, seguido por la interpretación explosiva de “Loca”, que desató la atmósfera. El artista dirigió también unas palabras al público: “Un saludo enorme a toda mi gente de Asturias. Hemos terminado el concierto justo cuando empieza a llover. Seguid disfrutando”, logrando una ovación que anticipaba el ajuste climático inminente.

Y mientras las primeras gotas se convertían en lluvia intensa, el productor Gordo tomó los mandos como último acto. Aunque mucha gente prefirió resguardarse en la carpa, cientos resistieron bajo la lluvia para celebrar el cierre definitivo. Su set, lleno de visuales impactantes y luces estroboscópicas planificadas para la noche, incluyó temas de sus EP, como “Olvidarte”, junto a Emilia, y “Wet”, junto a Bad Gyal. El resultado fue una mezcla de electrónica y beats urbanos que mantuvo el espíritu festivo hasta el cierre del festival.

Con este acto final, Boombastic 2025 echó el cierre a tres jornadas intensas: un viaje que comenzó con propuestas jóvenes y locales, atravesó por emociones íntimas y terminó en una explosión de grandes estrellas y energía irrepetible. Hoy, la Morgal parece vacía, pero todo el eco de una despedida vibrante permanece: Nicky Jam, Emilia, Bad Gyal, Estopa, y el resto de grandes nombres que han pasado esta semana por Asturias nos han dejado recuerdos para el archivo. Un festival que, sin duda, supo elevar su apuesta hasta el último acorde.