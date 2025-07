Una fan le lleva un cachopo a Emilia durante el Boombastic y la cantante argentina para el concierto: "Te amo"

"Había una misión: un abrazo por un cachopo. Todo comenzó unos días antes del Boombastic pensando en el primer concierto del tour 2025 de Emilia. Había ido al Movistar Arena de Madrid y ahora iba a ver de nuevo a una de mis cantantes favoritas en su último concierto en España, y en mi casa. En Madrid hice una pancarta pero no estar en frontstage no ayudó. Pero en el Boombastic sí iba a estar.

La idea llegó de forma instantánea y casi sin pensarla. «¿Mamá, me puedes hacer un cachopo para dárselo a Emilia?». Me convencí a mí misma de que sí o sí Emilia iba a comerse mi cachopo. Y así fue. Entré al front, empezó a llover y mi única preocupación fue que la pancarta en la que le ofrecía el trozo de carne no se mojase. Me ayudaron mis amigas. Levanté la pancarta varias veces, después de un par de intentos Emilia interactuó con el público y comentó que había visto los carteles. Mientras miraba hacia mi sitio dijo: «¿Saben que no probé el cachopo todavía?».

Primer paso conseguido, Emilia había visto la pancarta. Pasaron canciones. Llegó el final y nadie venía a buscarme así que fui yo la que paró a un miembro del staff. «Emi me dijo desde el escenario que podía verla, ¿puedes preguntar?». Así fue cómo, en unos minutos, otro miembro me dijo: «¿Eres tú la del cachopo? Pasa». Dentro del backstage, esperando a que Emilia saliese del camerino estaba muy tranquila, tanto que me sorprendí. Y, entonces, llegó ella.

La cercanía de Emilia y su amabilidad conmigo me demostraron que sigue siendo esa chica humilde de Nogoyá (Entre Ríos, Argentina) cumpliendo el sueño de su vida. Lo primero que le dije fue: «¿Podemos hacerle un vídeo a mi madre que fue ella quien hizo el cachopo?». «Gracias a tu mami también», respondió.

No se le fue la sonrisa de la cara, a mí tampoco, nos reímos juntas y noté que le hacía ilusión mi regalo. En ese minuto que estuve con ella le conté que me hacía feliz ver cómo había crecido. Estábamos rodeadas de su equipo y alguien dijo: «Ya tenemos cena, hoy nos cenamos el cachopo».

Emilia dió todo en el show y yo no quería molestar así que después de decirle un par de las cientos de cosas que le podría decir le pedí ese abrazo con el que soñé y me despedí de ella.

Gracias Emilia por tus canciones, tu cercanía y tu amabilidad".

Lucía Rodríguez