Fon Vega y la pasión por tocar

Alfonso (Fon) Vega (Luanco, 1975) lleva más de tres décadas dedicado profesionalmente a la música y, desde 1998, ejerce como docente en la Escuela Municipal de Música de Llanera, de la que también fue director. "Presenté una preinscripción para la asignatura de informática musical en el centro y reflejé, en la casilla de observaciones de la solicitud, que tenía el título de profesor de clarinete. Me llamaron para comentarme que había un proceso de selección de docentes, por si podía estar interesado. Sin ningún tipo de esperanza, me presenté y, al final, me seleccionaron para cubrir la plaza", recuerda. Aunque a sus padres y su hermano les gustaba la música, reconoce que "nadie de mi familia se dedicaba a ello".

Esta enorme vinculación con la música comenzó en la infancia. "A partir de los seis años, mis padres empezaron a percibir el interés que mostraba por ella y por los instrumentos. Fue entonces cuando me apuntaron a mis primeras clases", recuerda Vega. Comenzó con el clarinete y el solfeo de la mano de Enrique Font, a la vez que estudiaba piano con María José Usúa. "Después, continué en los conservatorios de Avilés y Oviedo, donde terminé los estudios superiores de clarinete", explica. Al contrario que con el instrumento de viento, con el bajo eléctrico se considera totalmente autodidacta. "Cuando terminé los estudios del conservatorio asistí a varios seminarios de jazz y música moderna, ya que era lo que más me interesaba", apunta Vega. Aprovechando la base que le dieron sus estudios musicales, "me fui adaptando poco a poco al instrumento", cuenta.

S u carrera como músico comenzó a los doce años en la Banda de Música San Fernando de Avilés. A los catorce ya formó su primer grupo, "No hay futuro", como teclista. No fue hasta principios de los noventa cuando comenzó a formar parte de distintas bandas tocando el bajo. La primera de ellas fue "Vaf" y, a continuación, "Chicago Train Blues", que daría paso en 1998 a un nuevo proyecto, bajo el nombre de "Groovie Doobie Groove", un trío de "acid jazz". Como clarinetista ha pasado por "Latin-va", "Zzaj Duo" o "Sopa de Ganso Dixie Band".

En marzo de 2021, recibió el premio AMAS al mejor bajista. "Fue un reconocimiento público a toda una trayectoria que, sinceramente, no me esperaba", apunta Vega, que ya había sido nominado en dos ocasiones anteriores. Una de ellas en 2005,en la primera edición de los galardones, y otra como clarinetista en la categoría de "otros instrumentos" en 2006.

Actualmente, el luanquín imparte formación en Llanera a unos setenta alumnos. "Doy clases de clarinete, bajo eléctrico, diferentes talleres de rock, blues y latin-jazz, y lenguaje musical", detalla. Polifacético y versátil, también toca el piano, la guitarra o la batería, que utiliza como herramienta en las clases. "Me encanta jugar con todos los instrumentos, en realidad, pero no me da la vida para dedicarme a todos ellos", señala.

Fon Vega compagina su labor como docente con actuaciones en directo. "El escenario es una gran adicción", reconoce. Actualmente, toca el bajo en "Hot Shot" y con Pablo Valdés Trío.

Además, con el clarinete tiene un trío de latín-jazz que se llama "Timbiriche" y todavía le queda tiempo para pensar en nuevos proyectos. "Tengo alguna idea que empezaré a desarrollar a partir del mes de septiembre, pero aún no puedo adelantar nada porque tengo que madurarlas un poco", concluye Vega.