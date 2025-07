Mägo de Oz, envuelto en polémica por insultar a Pedro Sánchez en su concierto de Llanera: "¡Gilipollas!"

Polémica con Mägo de Oz por un concierto en Asturias. El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha cancelado la actuación que la banda de rock tenía prevista para el próximo 19 de agosto por hacer bromas sobre el caso Koldo sobre el escenario de la fiesta de Los Exonxuraos, en Llanera. El guitarrista del grupo, Víctor de Andrés, se metió de lleno en la trama de corrupción del PSOE e insultó a Pedro Sánchez: "Gilipollas".

Mägo de Oz no se ha callado ni mucho menos ante la decisión tomada por el ayuntamiento gallego, gobernado por el PSOE, y ha emitido un duro comunicado, en el que aseguran que “no vamos a permitir ningún chantaje ni lecciones de moralidad de ningún ayuntamiento”. " Siempre defenderemos la libertad de expresión usando la educación, la tolerancia y el buen juicio", han asegurado.

"La cocaína y las putas"

La banda de folk rock español fue, junto a la orquesta La Fórmula, la encargada de abrir el pasado 5 de julio la primera gran noche de Los Exconxuraos. El punto álgido del espectáculo fue cuando interpretaron su canción "Fiesta pagana". Pero los componentes de Mägo de Oz no se limitaron solo a actuar, sino que también interactuaron con el público. Recordaron la hazaña del Real Oviedo tras conseguir volver a Primera División y arremetieron contra el caso Koldo-Ábalos y Pedro Sánchez en clave de sátira.

El guitarrista Víctor de Andrés tomó la palabra: "Os voy a decir una cosa y es que esto no se repita nunca jamás en la historia. Me da igual gobierne quien gobierne. Dejad de robarnos, sobre todo, la cocaína y las putas. Está muy bien que se las paguen con su dinero, que hagan lo que quieran o que si viene un feminista que le diga que no, pero escuchad: las cocaínas y las putas no nos las robéis con el dinero que pagamos nosotros". "Claro, eso lo hacemos nosotros", añadió entre risas.

"¡Gilipollas!"

De Andrés continuó: "No, en serio, de verdad estamos muy indignados y desde aquí, o sea, nosotros no somos Melody, y sí le echamos dos pelotas. Víctor le echa dos pelotas". "¿Sabéis que el otro día me retuiteó Petro, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, porque hablé bien de su país, no hablé de que no hagáis corrupción y tal...", contó. En ese momento el guitarrista de la banda se vino arriba y gritó: "¡Sánchez, mecagon tus muertos, retuiteame esta mierda. Gilipollas!".

Víctor de Andrés recibió aplausos y silbidos de protesta a partes iguales, por lo que incluyó en su mensaje también a la ultraderecha. "Bueno, me da igual, pues tú, cachorro de Vox, retuiteame esta mierda, que me lo retuitee alguien que quiero ser famoso otra vez", añadió terminando con unas risas.

Mägo de Oz, durante su actuación en Llanera / A. LL.

Ahora, en serio

El integrante de Mägo de Oz pareció ponerse serio: "De verdad estamos hartos, queremos mandar un mensaje que por favor ya paremos esta mierda". En ese momento, el público empezó a hacer cánticos contra el presidente del Gobierno de España: "Pedro-Sánchez, hijo-de-puta".

Comunicado de Mägo de Oz

Por todo esto, el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa comunicó a la banda que su concierto de agosto sería cancelado. Y ellos han contestado para "defenderse ante los numerosos rumores, verdades a medias y frases sacadas de contexto". Primero, puntualizan, "Mägo de Oz, como cualquier grupo humano, artístico o de trabajo, es un fiel reflejo, a pequeña escala, de nuestra sociedad. En él conviven distintas ideas políticas y diversas formas de ver la vida, pero a su vez, Mägo de Oz, como marca, siempre hemos tenido en nuestras letras una defensa a ultranza de ideas progresistas".

Segundo, "es evidente que los insultos a cualquier presidente de España está en las antípodas de nuestra educación y valores". Pero, aclaran, los insultos vertidos durante su concierto en Llanera "fueron proferidos por gente de extrema derecha. Nosotros estamos indignados ante tanto político corrupto sea de la formación política que sea".

Y tercer y último punto: "No vamos a permitir ningún chantaje ni lecciones de moralidad por parte de ningún ayuntamiento por unas declaraciones hechas en el contexto de un concierto en clave de sátira y humor no implícito de denuncia social y política". Por ello, Mägo de Oz considera que el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa "tendrá que defender ante los demás ciudadanos de la localidad de distinta afiliación política que tiene derecho a unas fiestas libres de polémica, disfrurandi del ocio y sobre todo de la música".

El reguetón

La banda termina su comunicado diciendo que "siempre" defenderán "la libertad de expresión usando la educación, la tolerancia y el buen juicio" y mandando un último mensaje al gobierno de Vilagarcía de Arousa. "Esperamos con ansias y expectación la prohibición por parte del Ayuntamiento de todas las canciones de música urbana y reguetón que frivolizan ante el sexismo y la cosificación de la mujer. A veces tenemos la piel muy final, señores...".