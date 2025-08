Javier Molinos, secretario de Llanera Autónomos: "Queremos seguir creciendo, superar el centenar de socios este año"

Llanera es territorio de grandes polígonos como Silvota, Asipo o el Parque Tecnológico de Asturias. Y también de autónomos. Hace algo más de un año, concretamente en marzo de 2024, un grupo de diez personas decidieron poner en marcha la Asociación Llanera Autónomos (Llau). Uno de ellos es Javier Molinos, secretario del colectivo y propietario de la imprenta Molinos Rotulación en Lugo. "La iniciativa surgió de varias charlas informales entre varios de los miembros que posteriormente compondríamos la directiva", explica. "Nos dimos cuenta de que no teníamos conocimiento sobre cuántos autónomos había en el concejo y qué actividad estaban desarrollando, no había un organismo que aglutinase y organizase actividades y eventos que beneficiasen a todos y todas y que no había un vehículo que sirviera de intermediación con organismos y entidades públicas".

Después de comenzar con los trámites administrativos correspondientes para la creación de la asociación, esta fue presentada oficialmente en mayo del año pasado. Los objetivos los tuvieron claros desde el principio. Molinos indica que "nuestra intención era consolidarnos como punto de referencia y de unión para los autónomos de Llanera y alrededores, para conocernos, saber qué hacemos y buscar sinergias y colaboraciones entre nosotros mismos".

Además, también sirven de portavoces ante organismos y entidades públicas así como con entidades privadas, que "generan ventajas para todos los asociados", y organizan eventos "para darnos a conocer y buscar alianzas tanto a nivel general como a nivel sectorial".

Actualmente, ya cuentan con 40 socios de distintos sectores, con la intención de ir creciendo. "Nuestro principal reto es llegar a los 150 asociados antes de que acabe este año". Y a pesar de tener el foco en Llanera, "estamos abiertos para cualquier autónomo que viva, trabaje o tenga interés en la zona".

Todos aquellos autónomos que estén interesados en formar parte de la asociación pueden contactar a través del email asociacionllau@gmail.com, en el Centro de Empresas Lucum, en Lugo de Llanera, donde el colectivo ha establecido su sede, "así como en los establecimientos de los distintos asociados", precisa Javier Molinos.