Abre la feria ecológica de Asturias en Llanera: así ha sido la inauguración de la XXIII edición de la cita en el ferial del concejo

La Feria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) abrió esta mañana sus puertas en Llanera con un acto institucional que congregó a representantes del ámbito local, autonómico y nacional. La inauguración, marcada por el tradicional corte de cinta, supuso el arranque de un fin de semana que convierte al concejo en epicentro de la producción ecológica, con un total de 68 expositores, numerosas actividades paralelas y el firme compromiso de seguir consolidando este evento como referente del sector.

“Estamos hablando de la capital del campo en Asturias”, proclamó el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, durante su intervención. Recordó que FAPEA es una feria impulsada desde el Ayuntamiento y construida con el esfuerzo del personal municipal, con la singularidad de que todos los productos presentes cuentan con certificación ecológica respaldada por los respectivos consejos reguladores. “Aquí tenemos lo mejor de la tierra, con productores asturianos y también de otras comunidades, encantados de venir por el trato, el entorno y porque saben que la feria funciona en ventas”, añadió.

Comunidad Valenciana como invitada

La cita, que se celebra coincidiendo con el Concurso-Exposición de Ganado de Llanera, cuenta este año con la Comunidad Valenciana como región invitada. Su representante, Regina Monsalve, secretaria del Pleno del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV), puso en valor que la feria se desarrolle “en el territorio”y no en un espacio cerrado alejado del entorno real de origen de los productos presentados. “Esto genera un nexo real entre productor y consumidor. Aquí conoces la historia detrás del producto y te enamoras de él. Es lo que necesitamos en todo el país”, afirmó con rotundidad.

Por su parte, la directora general de Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, elogió a FAPEA como “un escaparate nacional único”. Destacó el papel del COPAE, el compromiso institucional con la calidad agroalimentaria y celebró que el evento llegue en un momento especialmente positivo para el sector ecológico: “Tenemos productos de altísima calidad certificados, precios justos y una oferta variada que va mucho más allá de lo agroalimentario”.

Degustaciones gratuitas y paella para 400 personas

El presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE), Javier Fernández, recordó que FAPEA alcanza su 23.º edición “como cita imprescindible del calendario ecológico asturiano y nacional”. Avanzó que el nuevo pleno del consejo está trabajando para ampliar la colaboración con el Ayuntamiento y potenciar aún más el contenido de la feria, sumando actividades ye eventos que la impulsen aún más. Además, destacó que el sector vive un momento de crecimiento. “Hay 731 operadores inscritos, 31 más que el año pasado, y más de 26.000 hectáreas certificadas. Es una tendencia positiva que debemos cuidar y reforzar”, dijo.

FAPEA continuará durante todo el fin de semana con actividades como degustaciones, concursos de cocina, catas, zona infantil y propuestas gastronómicas destacadas, como una paella ecológica para 400 personas o una degustación de churrasco con sello de ternera asturiana, uniendo las culturas gastronómicas. La feria aspira a seguir atrayendo tanto a consumidores locales como a turistas interesados en descubrir el sabor y la sostenibilidad de los mejores productos ecológicos.