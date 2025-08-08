El certamen ganadero y FAPEA regresan hoy con un fin de semana repleto de actividades y atracciones

"Vamos sumando años, y sobre todo experiencia, y apoyo al sector rural asturiano. Por un lado, FAPEA es una referencia a nivel regional y nacional, y un año más éxito de participación con 68 productores. En cuanto al Concurso de ganado, otro referente regional y nacional. Un año especial por cumplirse la 50 edición. De hecho ha sido emocionante escuchar anécdotas de los ganaderos que ahora tienen 60-70 años y que eran jóvenes en los inicios del Concurso". Así se refiere Gerardo Sanz, aldalde de Llanera, a las dos grandes citas que regresan este fin de semana al concejo: la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos, que cumple 23 años, y el Certamen de Ganado, con medio siglo de historia y merecido prestigio dentro y fuera de Asturias.

"Coincidiendo con el 50 aniversario los ganaderos han organizado un encuentro el domingo previo a la entrega de premios. Un encuentro con las familias que participaron los primeros años del Concurso. Habrá también una muestra fotográfica y un recuerdo especial a un ganadero que queríamos mucho y que falleció recientemente: Manuel Elías Prado de la ganadería La Era-Hermanos Prado de Bonielles. Una familia que llevaba el nombre de Llanera por todos los Concursos. Muy especial por tanto esta edición del concurso", señala el alcalde.

En cuanto a FAPEA, Gerardo Sanz asegura que " nuestro eslogan siempre es el mismo: productos con certificación ecológica, siempre productos con sello, cien por cien ecológicos, certificados por el consejo regulador correspondiente en cada caso". También Resalta la cooperación de este año con el Consejo regulador de Valencia que tiene un especial protagonismo. "Nos gusta que los productores que vienen de fuera de Asturias, repitan presencia en la feria y eso es porque están a gusto y porque es una feria que funciona muy bien tanto en ventas como en contactos comerciales. FAPEA es un escaparate excepcional para que la ciudadanía conozca lo que son los productos ecológicos, y por otro lado, es una feria en la que se vende, que al final es lo importante", recalca el alcalde, que también hace hincapié en la máxima colaboración con el COPAE," seguimos trabajando de la mano y explorando sinergias que puedan ir surgiendo".

Expositores en FAPEA, en2024 / LNE

"En Asturiana de los Valles estamos como siempre, a tope de animales, y hay que hacer criba porque el recinto tienen la capacidad que tiene. Estamos ahora mismo en esa difícil tarea de selección para que los mejores animales estén en el concurso. Tarea desagradable porque tenemos que decirlo que no a algún ganadero", afirma. "Estamos muy satisfechos del concurso que habrá en frisona porque rondamos los 80 animales, y eso es difícil de conseguir. Y muy contentos también porque llevamos años trabajando para que los ganaderos de leche de Llanera se incorporen al concurso, y este año, de los 80 animales, 32 serán de ganaderías de Llanera. Un orgullo para nosotros. Alrededor de 10 animales en lactación van a ser también de explotaciones de Llanera".

"En cuanto a la Subasta, seguimos con el objetivo de aportar más al ganadero, dar un mayor valor a los animales. Animales para vida y para carne. En estos últimos es donde está el morbo, al venir hosteleros y profesionales del sector de la carne para comprar. Ahí es donde siempre está el espectáculo de la subasta”. "Nos gusta seguir con la actividad de Pequemanejadores, para acercar a los pequeños de la casa al manejo de los animales y a actividades relacionadas con la ganadería", remarca Gerardo Sanz.

Javier Fernández, presidente del COPAE, felicitar al ayuntamiento por FAPEA, " y por las actividades que realiza a lo largo del año relacionadas con el sector agrícola-ganadero, y que no todos los ayuntamientos hacen. FAPEA es una cita imprescindible, así que no puedo más que felicitar al ayuntamiento y seguir brindándole nuestra colaboración", afirma.

Marcos García, técnico del Ayuntamiento, considera que "FAPEA está muy ligada a la alimentación, porque de los 68 expositores casi el cien por cien son de alimentación, y por eso las actividades giran entorno a la alimentación. Este año hay una colaboración especial con el comité valenciano (paella el domingo y degustación de productos). Habrá 26 productores asturianos y 42 nacionales e internacionales. Es la prueba evidente de que FAPEA está consolidada y dice lo bien que se están trabajando y lo bien que cuidamos a los productores para que sean tan fieles a nuestra feria", agrega.

"Están desapareciendo ferias a nivel nacional y nosotros seguimos manteniendo el nivel de expositores. Está claro que si vienen y repiten es porque nuestra feria les interesa y ahí está el éxito. A pesar del volumen de expositores seguimos siendo una feria familiar y queremos que así siga siendo", explica Carmen Bernardo, técnica del Ayuntamiento.

"Lo primero que hay que valorar es que los ganaderos están intentando organizar una acto y eso me demuestra, por un lado, su capacidad de trabajo y sacrificio, y por otro, que el Concurso sigue vivo y que sigue habiendo ilusión, y eso, para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción", dice Eliseo López, director técnico del Certamen. "Tenemos muchos animales preinscritos, que es la problemática de siempre porque el recinto tiene una capacidad máxima. Al final se quedarán en 400 o 403 reses", reconoce.

También podrá visitarse una amplia muestra de diferentes razas de ovejas. El taller con los pequemanejadores será el viernes a las 20 horas. La exhibición de manejo de rebaños con border collie con el navarro Alejandro Ibarra hoy y el domingo. Con respecto a la subasta, "un 85% de los animales son de Llanera, tendremos cuatro con destino carne así como tres o cuatro con destino para vida", concluyó.