Cita histórica del Concurso de Ganado de Llanera, que celebra 50 años: "Que este sea el fin de semana más feliz del año para los que estáis aquí”

La 50.º edición del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera echó a andar esta mañana con las primeras calificaciones de la raza Asturiana de los Valles. A las 13.00 horas tuvo lugar la inauguración oficial del certamen, en un acto institucional presidido por el alcalde, Gerardo Sanz, acompañado por concejales, autoridades locales y representantes del sector ganadero.

“Malas noticias para los mensajeros de desgracia que esperaban que no hubiese concurso: aquí estamos, 50 ediciones después, con los ganaderos y ganaderas de Llanera y de toda Asturias haciendo grande este evento”, proclamó el alcalde desde el escenario. Sanz subrayó la importancia del certamen como “un homenaje a quienes hace medio siglo iniciaron esta cita” y recordó a los ganaderos fallecidos en el último año y a aquellos que “ya no están con nosotros pero empezaron en este certamen con la misma ilusión con la que estamos aquí hoy”. También destacó el esfuerzo de los participantes y pidió que se deje al margen la política en el respaldo al medio rural. “Apoyar estos eventos debe hacerse sin ningún sesgo, apostando por el campo y sus productos”, afirmó el primer edil.

El recinto ferial acogió durante toda la mañana las calificaciones de ganado joven de la raza asturiana de los Valles, tanto en su modalidad Normal como Doble Grupa. Según confirmó el director técnico del certamen, Eliseo López, en esta edición participan más de 400 cabezas de ganado entre asturiana de los valles y frisona. “Es un concurso que tiene mucha capacidad de atracción por el nivel de los animales y por la atención que reciben los ganaderos, sobre todo por parte de los cuidadores nocturnos, que hacen un trabajo impagable”, explicó.

López valoró especialmente el nivel de las vacas frisonas presentes este año, con reses procedentes de Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco que “están entre las mejores a nivel nacional”. También destacó la participación de los más jóvenes, gracias al taller de "Pequemanejadores" que se celebrará esta tarde a las 20.00 horas, junto a una exhibición de perros Border Collie con rebaños, dirigida por el experto Alejandro Ibarra.

“El trabajo con los niños es lo más agradecido. Que sepan que la leche no sale de una estantería del supermercado, sino de la ubre de una vaca, ya es un reconocimiento a nuestra labor”, señaló Eliseo, emocionado con esta apuesta educativa. El taller estará guiado por Avelino Souto, joven gallego que debutó como manejador en Llanera con solo 17 años y que hoy vuelve como formador.

El evento continua durante todo el fin de semana con más calificaciones, exhibiciones, arrastre de caballos, la tradicional subasta de ganado vacuno de élite y, el domingo, el acto de entrega de premios y reconocimientos a las familias fundadoras del concurso. El alcalde cerró su intervención deseando que, un año más, este encuentro ganadero se convierta “en el fin de semana más feliz del año para muchos de los que estáis aquí”.