Llanera es multitud en la Feria: 160 jubilados y pensionistas participan en la tradicional visita al stand del concejo

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) recibió este jueves la visita de 160 jubilados y pensionistas de Llanera, en una excursión organizada por el Ayuntamiento. Tres autobuses, uno de ellos adaptado, partieron desde Posada y Lugo para acercar a los vecinos más veteranos a este emblemático escaparate comercial y empresarial asturiano. Una experiencia ya tradicional para los mayores del concejo que, un año más, colgó el cartel de completo en apenas unas horas.

«Todos los años hacemos esto con los jubilados y los pensionistas. Es una actividad muy esperada y con muchísima demanda. El primer autobús se llenó en tres horas, y enseguida tuvimos que añadir otro y luego un tercero adaptado», explicó Montserrat Alonso, concejala de Bienestar Social, Educación, Igualdad y Cooperación de Llanera.

Día del municipio en el stand

Y aunque la visita no coincidía con el Día del Jubilado en la feria, desde el Consistorio de hecho prefieren que el grupo de Llanera tenga su propio momento. «El día de los jubilados hay demasiada gente, entonces preferimos intentar que no coincida porque así lo controlamos mejor y ellos lo disfrutan más. Para el año que viene, si todo va bien, intentaremos hacer el Día de Llanera en nuestro stand», señaló Alonso.

Entre los asistentes reinaba el buen humor y la ilusión. Tras la tradicional foto de grupo y la actividad desarrollada en el stand de Llanera, los mayores se dispersaron por los distintos pabellones para conocer las últimas novedades y disfrutar del ambiente.

Fiestas y actividades locales

«Es fenomenal, porque hay gente que igual no puede venir de otra manera», comentaba Mari Carmen Álvarez, vecina del concejo, acompañada por Azucena Álvarez y José Manuel Ania. «Aunque seamos de Llanera, hay muchas cosas que no sabíamos que se hacían, entonces las vamos descubriendo gracias a estos planes cuando venimos con el Ayuntamiento. Siempre se aprende algo y colaboramos en lo que podemos», exponía Álvarez.

Los participantes recibieron mochilas, gorros y pulseras conmemorativas de Llanera, muchas relacionadas con otras actividades municipales como el Día de la Familia, la feria ecológica Fapea o los Exconxuraos, que también se promocionan en el stand a través de vídeos que muestran a todo aquel que se acerca cómo fueron las últimas ediciones.

«Acercar la información a vecinos y visitantes»

«Hay mucha gente que no se entera de todo lo que hacemos en Llanera, especialmente los mayores que no se manejan con redes sociales. Estas excursiones también sirven para acercarles toda esa información», explicó Alonso.

Junto a Montserrat Alonso acudieron también otros miembros del equipo de gobierno, como Eva María Pérez, teniente de alcalde y concejala de Obras, Infraestructuras y Seguridad, Susana García, responsable de Infancia y Desarrollo Económico, y Nicolás Fernández, concejal de Juventud y Participación. Todos ellos, junto con las trabajadoras del stand, colaboran para que la información de todo lo que tiene el concejo para ofrecer llegue a todos los públicos.

«A los jóvenes les hablamos de Boombastic y ya saben que eso es Llanera. A los mayores, de las parroquias o de la feria ecológica Fapea, por poner un ejemplo. Cada grupo tiene sus referentes, pero todos forman parte de lo que somos y tienen su huequito en todo el programa cultural y festivo que tenemos», apuntó Eva Pérez.

La jornada se cerró con una despedida entre risas y satisfacción. «Fuera de casa siempre se está bien», aseguró Esmeralda García, otra de las visitantes.