"Bolero", el toro campeón de los Díaz Carbajosa sigue triunfando en Llanera: "Es especial por todo, por su capa, su pecho y su linaje"

Bolero no es un toro cualquiera. Con sus imponentes 800 kilos, un pecho que impresiona y una estampa inconfundible, este ejemplar nacido y criado en la finca Inverpor La Mesada, de la familia llanerense Díaz Carbajosa, se ha convertido en el gran protagonista del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera. A sus nueve años —nació el 25 de enero de 2016—, suma un palmarés que pocos pueden igualar: desde los dos años, ha ganado cada año en los concursos a los que se ha presentado tanto en Cangas del Narcea como en Llanera.

Este 2025 ha vuelto a subir a lo más alto en ambos podios, llevándose el título de Campeón absoluto mayor de 48 meses, y no lo ha hecho solo. Junto a él, otros dos ejemplares de la misma ganadería, Cascabel (novillo de 24 a 48 meses) y Albo (xatu de 6 a 24 meses), se han coronado campeones en Llanera, firmando así un triplete para la casa.

Rubén Fernández, de Inverpor La Mesada, lo tiene claro cuando le preguntan qué hace especial a Bolero. “Todo. Su tamaño, su capa, su pecho… Y su linaje”. No en vano, su padre, ‘Salao’, fue campeón nacional, y su madre, "Polesa", también nació y se crió en la finca. “Todo es 100% de casa”, subraya. La filosofía de la ganadería es mantener la genética propia, sin cruces, y apostar por una alimentación y unos cuidados meticulosos desde que los animales nacen.

La trayectoria de "Bolero" es fruto de esa combinación de genética, dedicación y mimo. “Es un proceso desde que nacen, se les cuida para que estén en su mejor versión”, explica Fernández. Y cuando llega el momento de retirarlos de los concursos, los toros campeones siguen en la finca dedicados a la cría, viviendo allí, de forma tranquila, hasta el final de sus días. “Son como las personas, también se hacen mayores, y al final les damos un retiro tranquilo”, destaca Fernández.

Y aunque todo el mundo sepa que "Bolero" no está en venta, no faltan quienes lo intentan. A pesar de eso, como bien destacan, las puertas de La Mesada están cerradas a las ofertas. “La gente sabe que no se vende, pero la pregunta siempre está, por si acaso”, reconoce entre sonrisas Rubén Fernández. La respuesta, sin embargo, siempre es la misma: Bolero es de casa, y en casa se queda.