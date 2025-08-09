"Bolero", el toro campeón de los Díaz Carbajosa sigue triunfando en Llanera: "Es especial por todo, por su capa, su pecho y su linaje"
Con 800 kilos de peso, de la ganadería Inverpor La Mesada, conquista de nuevo el premio máximo del certamen
Bolero no es un toro cualquiera. Con sus imponentes 800 kilos, un pecho que impresiona y una estampa inconfundible, este ejemplar nacido y criado en la finca Inverpor La Mesada, de la familia llanerense Díaz Carbajosa, se ha convertido en el gran protagonista del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera. A sus nueve años —nació el 25 de enero de 2016—, suma un palmarés que pocos pueden igualar: desde los dos años, ha ganado cada año en los concursos a los que se ha presentado tanto en Cangas del Narcea como en Llanera.
Este 2025 ha vuelto a subir a lo más alto en ambos podios, llevándose el título de Campeón absoluto mayor de 48 meses, y no lo ha hecho solo. Junto a él, otros dos ejemplares de la misma ganadería, Cascabel (novillo de 24 a 48 meses) y Albo (xatu de 6 a 24 meses), se han coronado campeones en Llanera, firmando así un triplete para la casa.
Rubén Fernández, de Inverpor La Mesada, lo tiene claro cuando le preguntan qué hace especial a Bolero. “Todo. Su tamaño, su capa, su pecho… Y su linaje”. No en vano, su padre, ‘Salao’, fue campeón nacional, y su madre, "Polesa", también nació y se crió en la finca. “Todo es 100% de casa”, subraya. La filosofía de la ganadería es mantener la genética propia, sin cruces, y apostar por una alimentación y unos cuidados meticulosos desde que los animales nacen.
La trayectoria de "Bolero" es fruto de esa combinación de genética, dedicación y mimo. “Es un proceso desde que nacen, se les cuida para que estén en su mejor versión”, explica Fernández. Y cuando llega el momento de retirarlos de los concursos, los toros campeones siguen en la finca dedicados a la cría, viviendo allí, de forma tranquila, hasta el final de sus días. “Son como las personas, también se hacen mayores, y al final les damos un retiro tranquilo”, destaca Fernández.
Y aunque todo el mundo sepa que "Bolero" no está en venta, no faltan quienes lo intentan. A pesar de eso, como bien destacan, las puertas de La Mesada están cerradas a las ofertas. “La gente sabe que no se vende, pero la pregunta siempre está, por si acaso”, reconoce entre sonrisas Rubén Fernández. La respuesta, sin embargo, siempre es la misma: Bolero es de casa, y en casa se queda.
