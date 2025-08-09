"Casadonga", la ternera de Las Regueras que se subastará en Llanera con fines solidarios

Esta tarde tendrá lugar la tradicional subasta de ganado del concurso-exposición de Llanera, un evento que despierta gran expectación y genera significativos movimientos económicos en el sector. En esta edición, el certamen presenta una novedad con gran relevancia social, y es que por primera vez se incorpora una subasta solidaria. Así lo ha confirmado Eliseo López, director técnico del concurso, quien ha detallado que se pondrá en subasta una ternera de raza roja, bautizada como “Casadonga”, de la ganadera local María Rosa López, de La Regueras.

Lo más destacado de esta iniciativa es la distribución del importe de la subasta. El 50 % se destinará a la Asociación Llanera Sin Barreras, cuya misión principal es la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales en el concejo de Llanera. Y el otro 50 % irá a la Fundación Padre Vinjoy, una entidad asturiana con más de un siglo de trayectoria en la intervención socioeducativa, especialmente en atención a personas con sordera, discapacidad intelectual y menores en situación de riesgo.

Con esta iniciativa, el concurso de ganado de Llanera no solo impulsa su carácter económico y tradicional, sino que incorpora un fuerte compromiso local, extendiendo el impacto positivo más allá del sector ganadero hacia causas sociales de proximidad. Así, esta tarde, “Casadonga” no será solo una ternera en subasta, sino que se transformará en un símbolo de solidaridad con el tejido social asturiano.