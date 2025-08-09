El "nacionalismo culinario" de David Montes triunfa en Fapea: "Me gusta cocinar con lo de casa, que recuerde a nuestros sabores de siempre”

La carpa gastronómica de Fapea se llenó hasta la última silla para ver en acción a David Montes, con una relación ya estrecha con esta cita, habiendo sido también ganador en 2023 de la VIII edición del Concurso de Tapas Ecológicas del certamen. El chef volvió a meterse al público en el bolsillo con un showcooking en el que demostró que la calidad, la sencillez y el producto de proximidad son la base de su cocina.

“No es negociable la calidad, ni en el restaurante ni en casa”, afirmó Montes en varias ocasiones, recordando así uno de los mantras de esta feria ecológica antes de lanzarse a elaborar un tartar de queso que hizo salivar a los asistentes. La receta, sencilla pero llena de matices, incluía pan de centeno y trigo, queso azul ecológico Campobio —elaborado por la cooperativa asturiana Campoastur en colaboración con la Quesería La Peral y reconocido como el mejor en el 15º Campeonato de los Mejores Quesos de España–GourmetQuesos 2025—, tomate, una salsa con mostaza en grano, yema de huevo, un chorro de aceite de girasol, soja e hinojo.

Ideas de aprovechamiento

“El objetivo es dar ideas de aprovechamiento con lo que tenemos en la cocina”, explicó, mientras comentaba que incluso se podría añadir un toque de sandía “para sorprender aún más”. Sus consejos prácticos, como guardar la pasta o el arroz blanco para reutilizar en ensaladas o platos fríos antes de mezclar con acompañantes como podrían ser salsas, fueron anotados por más de uno en teléfonos y libretas. “No me quiero perder nada y como sé que por muy atento que esté se me va a olvidar, queda todo apuntado”, bromeaba José Domínguez, uno de los asistentes. Entre apuntes, el chef continuaba ofreciendo sus trucos de cocina mas efectivos. “Un fallo que repetimos mucho es cocinar de memoria. Hay que ir probando y organizar los ingredientes para no olvidar nada”, recalcó.

Así fue el showcooking de David Montes en FAPEA / C. V.

Para Montes, la cocina es cultura y memoria. “La alimentación es lo más importante que tenemos. Hay que cocinar de la manera más sencilla y con sabores que conozcamos todos. Yo siempre pienso que no comería nada que no hiciese mi abuela”, confesó, reivindicando su “nacionalismo culinario”. “Me gusta cocinar con el producto nacional y de casa, del entorno, que nos recuerde a nuestros sabores de siempre”, aseguró.

"Hace que parezca fácil y accesible"

La atención del público fue absoluta. “Me encantó cómo explica cada paso, hace que parezca fácil y accesible para todos”, comentaba Laura Fernández, vecina de Oviedo, mientras aseguraba que este fin de semana lo intentará en casa. Para Manuel González, de Llanera, “lo mejor es que utiliza productos de aquí y te da ideas para aprovechar la comida, sin desperdiciar nada. Lo que dijo él, a veces es mejor esto que abrir una lata de conservas”, recordó, dejando claro que había estado bien atento a las explicaciones del cocinero.

La sesión, salpicada de anécdotas y trucos, tuvo momentos de humor y complicidad, como cuando Montes recordó que “en Asturias el hinojo crece en cualquier cuneta, aunque no conviene cogerlo de al lado de la carretera… Salvo dentro de unos años, cuando todos los coches sean eléctricos”, expresó, arrancando las carcajadas de sus improvisados alumnos.

Entre aromas de pan recién tostado y queso azul, el showcooking terminó con la degustación del tartar, en la que muchos coincidieron en que lo vivido era mucho una clase de cocina del más alto standing. Con este homenaje al producto local, a la tradición y a la creatividad, David Montes hizo un año más de Fapea un escaparate único para la gastronomía asturiana.