"Pequemanejadores" que emocionan en Llanera: "Ver a los más pequeños disfrutar del contacto con el campo es esperanzador”

La emoción se palpaba en el recinto del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera. Entre risas, miradas de asombro y alguna que otra vacilación, una veintena de niños y niñas vivieron este viernes una experiencia –para algunos– bien diferente: la de convertirse en ganaderos. A través del taller “pequemanejadores” y bajo la atenta mirada del ganadero gallego Avelino Souto, los pequeños aprendieron a guiar terneras, a perder el miedo y, sobre todo, a conectar con una tradición profundamente arraigada en el medio rural.

“Lo que buscamos es que los más pequeños pierdan el miedo a los animales, que los toquen, se acerquen y que aprendan que esto también puede gustarles”, explicó Souto, habitual en este tipo de talleres y defensor de la transmisión del conocimiento ganadero desde edades tempranas. “Una niña me decía que las vacas muerden, y claro, la cogí y la llevé con una. Después ya no quería soltarla”, relataba con una sonrisa.

Circuito preparado para los más jóvenes

Las terneras que participaron en el taller, pertenecientes a ganaderías del propio concejo de Llanera y del municipio de Las Regueras, dieron vueltas por el pequeño circuito preparado para que los más pequeños se sintiesen los protagonistas. Estos animales, dóciles y bien domados, hicieron más fácil el aprendizaje. Souto, que llegó desde Galicia para liderar la actividad, destacó la labor de la organización. “Es un lujo. Los animales vienen perfectamente preparados y los críos están encantados. Muchos tienen vacas en casa, pero no siempre tienen la oportunidad de interactuar tan directamente con ellas”.

Los más pequeños se convierten en ganaderos en el taller de "pequemanejadores" de Llanera / C. V.

Los más pequeños simplemente aprendieron a guiar a los animales con una cuerda, mientras que los mayores recibieron algunas nociones básicas de manejo, sobre cómo agarrarlas correctamente o cómo comportarse ante ellas. “Según la edad, les explicamos una cosa u otra. Lo importante es que todos se sientan cómodos y participen”, añadió Souto.

"Un buen momento para empezar"

Noa Díaz, una de las participantes y que vive la ganadería desde casa, lo tenía claro. “A mí me gusta mucho. Lo más difícil es todo, porque hay que ir con cuidado, porque son muy grandes”, afirmó, aunque a pesar de ello fue la primera en animarse a enseñar a otros niños cómo deberían coger las cuerdas que sujetan al animal. “Como dejes la cuerda larga, se cree que está suelta y te puede arrastrar, por eso hay que llevarla corta”, aseguró. En una situación totalmente contraria se encontró Alba Suárez, que no tiene vacas en casa, terminó el taller con una decisión firme: “Después de hoy, quiero ser ganadera”. Ante su afirmación, se les recordó a sus padres la subasta de ganado “un buen momento para empezar”, bromeaban.

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, también se acercó a la actividad y destacó su valor: “Este taller es un ejemplo claro de que hay futuro. Ver a los más pequeños disfrutar de este contacto con el campo es muy esperanzador”. Con iniciativas como esta, Llanera no solo celebra su historia ganadera, sino que siembra las semillas del relevo generacional, reforzando el vínculo entre la infancia y el mundo rural de una forma vivencial y entrañable.

Programa del fin de semana

El Concurso de Ganado continúa todo el fin de semana en el ferial del concejo, en Ables. Hoy sábado, además de las caificaciones que se prolongan durante toda la jornada, tiene lugar una de las citas más esperadas, la Subasta de Ganado Vacuno Élite, a las 20.00 horas, con una notable participación de animales de ganaderías llanerenses.

El domingo a las 11.30 horas se entregarán los premios del certamen y llegará uno de los momentos más especiales: el acto de reconocimiento a las familias fundadoras de este concurso que ha alcanzado su medio de siglo de vida.