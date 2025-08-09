El PP de Llanera alega contra la instalación de la subestación eléctrica en Cayés y pide al gobierno local que explique qué ha hecho para evitarla

El Partido Popular de Llanera reivindica su papel para paralizar el proyecto de subestación eléctrica proyectada en Cayés, "a escasos metros de viviendas, un parque infantil y en pleno suelo de uso ganadero" y lamenta que "el alcalde, Gerardo Sanz, y el Grupo socialista se hayan negado a utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance" para frenar la iniciativa.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 1.000 metros cuadrados de superficie y casi cinco metros de altura, destinado a albergar la subestación eléctrica. Una infraestructura, que con ese tamaño, "tendría un fuerte impacto visual y ambiental en la zona, rompiendo el carácter rural del entorno", explican.

Según los populares, en un pleno municipal celebrado hace unos meses, "presentaron una moción para que el equipo de Gobierno liderara la búsqueda de alternativas y activara los mecanismos legales que permitieran suspender licencias y limitar la instalación de infraestructuras en zonas residenciales y rurales". Sin embargo, "la respuesta del PSOE fue abstenerse y escudarse en que 'hablen los técnicos', renunciando así a ejercer su responsabilidad política y a representar a los vecinos", indica el PP.

Según la formación conservadora, "la política no consiste en pasar el balón a los técnicos, consiste en tomar decisiones y defender a tu gente". "El PSOE ha decidido esconderse y dejar que la subestación siga adelante sin mover un dedo", señaló el portavoz del grupo, Silverio Argüelles.

Desde el PP afirman que "el Ayuntamiento dispone de herramientas que dan un margen de maniobra cuando existe voluntad política". Sin embargo, aseguran que, en el caso de Cayés, "el PSOE no ha hecho públicas reuniones, conversaciones o gestiones con Red Eléctrica o el Principado para cambiar la ubicación del proyecto". "¿Ha presentado el Ayuntamiento alegaciones al trámite ambiental? ¿Ha realizado alguna gestión con los promotores del proyecto para explicarles que los vecinos no están de acuerdo con la ubicación elegida?", se pregunta Argüelles.

El Partido Popular llanerense "exige transparencia". "Queremos que el alcalde y su equipo detallen qué acciones han realizado para defender a los vecinos de Cayés y frenar este proyecto. Los llanerenses tienen derecho a saber si su Ayuntamiento está de su lado o si ha decidido mirar para otro lado", indica la formación conservadora.

Los populares "reafirman" su compromiso con la parroquia llanerense e indican que "hemos presentado alegaciones en el nuevo trámite medioambiental para frenar la instalación, y seguiremos impulsando todas las medidas legales y políticas necesarias para evitar que esta subestación se construya en un entorno rural y residencial". El objetivo es "proteger el territorio, la actividad ganadera y la calidad de vida en Llanera", concluye Silverio Argüelles.