Un vino inspirado en la música de Extremoduro y otros placeres en Llanera por cortesía de la Comunidad Valenciana, invitada en FAPEA

En la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) se respiró este sábado el aroma de la tierra valenciana, comunidad invitada al certamen. El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV) llevó hasta Llanera una cata comentada en la que el vino y el chocolate fueron los grandes protagonistas.

La cita estuvo guiada por Rosa Vázquez, experta en vinos y técnica de Proava, entidad de promoción agroalimentaria de alta calidad de la Comunidad Valenciana, y por Ferrán Parada, conocedor del sector vitivinícola y del mundo del dulce, que introdujo los chocolates ecológicos de la firma Nutxes. Junto a ellos, participaron Regina Monsalve, secretaria del Pleno del CAECV, y Silvia Soria, representante de la Consejería de Agricultura valenciana.

“Valencia es la cuarta región de España en superficie de viñedo, con presencia en Castellón, Valencia y Alicante. Tenemos grandes vinos y un fuerte vínculo con cultivos como la almendra y el olivo”, apuntó Vázquez antes de comenzar el recorrido sensorial a través de tres vinos muy diferentes entre si.

La cata rompió esquemas desde el inicio: en lugar de empezar por el blanco, se sirvió primero un rosado, "Illusiona’t", elaborado con uvas tempranillo y marcelán. “Es un vino delicado que a veces se infravalora, pero que tiene identidad propia”, defendió la sumiller, que lo acompañó con una almendra bañada en chocolate para resaltar sus matices. “No era el maridaje que teníamos pensado para este vino, pero la combinación rompe con los sabores y eso a veces puede ser también interesante, no siempre tiene por qué acompañar”, expresó Parada.

Así fue la cata de productos valencianos ofrecida por CAECV en FAPEA 2025 / C. V.

El segundo turno fue para un blanco muy particular, "Extremo", inspirado en la música de Extremoduro y pensado “para bebedores de tinto”. De tono amarillento y aroma almendrado, sorprendió por su cuerpo y su versatilidad en el maridaje, que en esta ocasión incluyó turrón ecológico, con la almendra también incorporada. Y hablando de dulces, los expertos destacaron el turrón a la piedra, que si bien no formó parte del maridaje, explicaron su origen, que se remonta a las piezas defectuosas que antiguamente se trituraban con limón y se regalaban a los empleados al final de la campaña. “Hoy es un producto muy valorado y apto para veganos, por ejemplo”, recordó Parada.

La experiencia culminó con "Maneras de Vivir," un tinto crianza con catorce meses en barrica y elaborado con la variedad de uva bobal, potente y de tanino medio. Su maridaje con chocolate 70 por ciento cacao fue un ejemplo de armonización. “En el primer vino buscábamos contraste, aquí, complementación”, explicó Vázquez.

Los tres vinos procedían de la bodega Cataruz, dirigida por Catalina Ruz, una enóloga que cada año selecciona cuidadosamente los viñedos con los que quiere trabajar, sin poseer tierras propias. Una filosofía que, según los ponentes, refleja la evolución del sector. “Antes hablábamos de enólogos, ahora de viticultores. El vino se hace en el viñedo”, subrayó la técnica.

Entre sorbos y bocados, los asistentes, que no fueron pocos, no solo degustaron productos, sino también el relato de un territorio en el que la almendra, la vid y el olivo forman parte del paisaje y la cultura. Una fusión de sabores y saberes que, por un momento, trasladó a los presentes a tierras valencianas sin salir de Asturias.