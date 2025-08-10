Más de 110 kilos de churrasco: así los hizo el parrillero Sergio Sánchez en la feria FAPEA en Llanera
La actividad estuvo organizada por Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE)
Lucía Rodríguez
Muchos de los asistentes este sábado a la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) pudieron el churrasco preparado por Sergio Sánchez, del Merendero de Antón, en Sobrescobio. El asador comenzó a preparar la carne a las 18.30 horas en una actividad organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE).
A lo largo de la tarde, fueron muchos los curiosos que se acercaron a ver cómo Sánchez asaba los más de 110 kilos de Ternera asturiana IGP. Todos ellos, impacientes por el buen color y olor de lo que allí se cocinaba, solo podían hacerse una pregunta: "¿Cuándo empieza el reparto?".
No fue hasta pasados unos minutos de las 20.30 horas cuando comenzó a distribuirse una muestra a los asistentes, que pudieron "ponerse a la cola tantas veces como quieran hasta que la carne se acabe", explicaba Sergio Sánchez.
La prueba se acompañó de Sidra de Asturias DOP ecológica.
