Más de 110 kilos de churrasco: así los hizo el parrillero Sergio Sánchez en la feria FAPEA en Llanera

Muchos de los asistentes este sábado a la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) pudieron el churrasco preparado por Sergio Sánchez, del Merendero de Antón, en Sobrescobio. El asador comenzó a preparar la carne a las 18.30 horas en una actividad organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE).

A lo largo de la tarde, fueron muchos los curiosos que se acercaron a ver cómo Sánchez asaba los más de 110 kilos de Ternera asturiana IGP. Todos ellos, impacientes por el buen color y olor de lo que allí se cocinaba, solo podían hacerse una pregunta: "¿Cuándo empieza el reparto?".

No fue hasta pasados unos minutos de las 20.30 horas cuando comenzó a distribuirse una muestra a los asistentes, que pudieron "ponerse a la cola tantas veces como quieran hasta que la carne se acabe", explicaba Sergio Sánchez.

La prueba se acompañó de Sidra de Asturias DOP ecológica.