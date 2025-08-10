«Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
El evento reunió a numeroso público y recaudó un total de 23.800 euros por las siete reses que salieron a la venta
La «Subasta de Ganado Élite» volvió a ser este año una de las citas centrales del programa que se desarrolla en el ferial de Llanera en el marco del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno. Fue tal la cantidad de público, que el cercado tuvo que ampliarse para poder acoger alrededor a todos los asistentes. En esta edición se pusieron a la venta siete ejemplares por los que se recaudó, en total, 23.800 euros. La protagonista de la jornada fue «Cova», una vaca asturiana de los valles de 8 años, procedente de Caraviés (Llanera), que fue adquirida por José Manuel Blanco Parrondo, propietario del restaurante El Rincón Asturiano, en Madrid, por 4.350 euros. Había partido de un precio inicial de 1.500 euros.
«Es un animal muy especial, muy bien rematado, sobre todo de lomo. Creo que merece la pena, que el animal se merece el precio, y que el restaurante también se merece dar de vez en cuando algo de élite», señaló Blanco Parrondo. Este adelantó que la carne se servirá no antes de septiembre. Destacó la fama de este evento, pues señaló que anteriores compras de vacas asturianas en esta cita llanerense incluso han recibido clientes que viajaron expresamente desde Asturias a la capital de España para probarla.
El segundo mejor precio lo alcanzó «Ginebra», una asturiana de los valles de 11 años destinada a carne, cuya primera puja fue de 1.500 euros y se adjudicó por 4.000 euros a un ganadero de Grado. Muy cerca quedó «Alicia», de 8 años y 4 meses, que partía también en 1.500 euros y fue vendida a la empresa Benfer por 4.150 euros.
Gesto solidario
La subasta incluyó también un gesto solidario con la puja por «Casadonga», una res de solo cinco meses donada por la ganadería de María Rosa López Díaz, del concejo de Las Regueras, que alcanzó los 2.450 euros gracias a la oferta de José Antonio Díaz Cabajosa, dela firma Inverpor y de una familia de ganaderos con gran arraigo en Llanera.
La recaudación, que partió en 300 euros y fue subiendo de 50 en 50, se destinó íntegramente al colectivo Llanera sin Barreras y la Fundación Vinjoy, llevándose así 1.225 euros cada asociación.
Desde la zona habilitada para personas con movilidad reducida, los representantes de Llanera sin Barreras lo celebraban con una sonrisa. «Cualquier ayuda ya significa mucho, pero para nosotros que hayan tenido este gesto con nosotros es un mundo», aseguró la presidenta de esta emblemática entidad, María José González.
El director técnico del certamen, Eliseo López, agradeció «el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio» de los ganaderos y destacó que la calidad de los animales fue «de auténtico espectáculo», con animales «muy bien presentados» y un ambiente de gran afluencia y entusiasmo.
Además de los animales mencionados, también se realizó puja por «Ilusión», asturiana de los valles de un año y ocho meses, procedente de Casa Pericón (Llanera) y para vida, que pasó de los 1.500 euros de salida alos 3.550 euros en los que fue adjuducada. Y por «Roblo», toro asturiano de los valles de 10 meses, de la ganadería Iglesias (Llanera), que subió de 1.500 a 3.050 euros. «Gitana», de siete años y origen en Panes, se adjudicó por 2.250 euros, para carne, habiendo salido en 1.200 euros.
- El Boombastic arranca motores en Llanera con orbayu, buen ambiente y mucha música: Bad Gyal, Lit Killah y Trueno en el estreno del festival
- Normalidad en la 'Y', tras los dos accidentes que causaron retenciones de hasta cuatro kilómetros a la altura de Llanera y de Siero
- El Boombastic ya toma forma en Asturias (y es espectacular): un escenario más grande que la Estatua de la Libertad, El Molinón, el Tartiere o el Palacio Real...
- Detienen a un hombre en el Boombastic por agredir a un vigilante de seguridad cuando intentaba expulsarle del recinto
- El 'Asturias, patria querida' de Estopa desata la euforia en una gran noche del Boombastic
- Los hosteleros de Llanera se preparan para el 'tsunami' del Boombastic: 'Ojalá fuera así todos los fines de semana del año
- El asturiano que tiene un museo del Sporting, incluidas 72 camisetas: 'La de Adidas de 1986 es mi joya de la corona, aunque me falta una...
- Salta por los aires una chabola en Llanera a causa de una explosión de gas: drones y perros rastreadores descartan que haya víctimas