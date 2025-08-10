«Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja

La «Subasta de Ganado Élite» volvió a ser este año una de las citas centrales del programa que se desarrolla en el ferial de Llanera en el marco del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno. Fue tal la cantidad de público, que el cercado tuvo que ampliarse para poder acoger alrededor a todos los asistentes. En esta edición se pusieron a la venta siete ejemplares por los que se recaudó, en total, 23.800 euros. La protagonista de la jornada fue «Cova», una vaca asturiana de los valles de 8 años, procedente de Caraviés (Llanera), que fue adquirida por José Manuel Blanco Parrondo, propietario del restaurante El Rincón Asturiano, en Madrid, por 4.350 euros. Había partido de un precio inicial de 1.500 euros.

«Es un animal muy especial, muy bien rematado, sobre todo de lomo. Creo que merece la pena, que el animal se merece el precio, y que el restaurante también se merece dar de vez en cuando algo de élite», señaló Blanco Parrondo. Este adelantó que la carne se servirá no antes de septiembre. Destacó la fama de este evento, pues señaló que anteriores compras de vacas asturianas en esta cita llanerense incluso han recibido clientes que viajaron expresamente desde Asturias a la capital de España para probarla.

"Cova", estrella de la subasta. / Carla Vega

El segundo mejor precio lo alcanzó «Ginebra», una asturiana de los valles de 11 años destinada a carne, cuya primera puja fue de 1.500 euros y se adjudicó por 4.000 euros a un ganadero de Grado. Muy cerca quedó «Alicia», de 8 años y 4 meses, que partía también en 1.500 euros y fue vendida a la empresa Benfer por 4.150 euros.

Gesto solidario

La subasta incluyó también un gesto solidario con la puja por «Casadonga», una res de solo cinco meses donada por la ganadería de María Rosa López Díaz, del concejo de Las Regueras, que alcanzó los 2.450 euros gracias a la oferta de José Antonio Díaz Cabajosa, dela firma Inverpor y de una familia de ganaderos con gran arraigo en Llanera.

La recaudación, que partió en 300 euros y fue subiendo de 50 en 50, se destinó íntegramente al colectivo Llanera sin Barreras y la Fundación Vinjoy, llevándose así 1.225 euros cada asociación.

"Casadonga", la ternera "solidaria", en una imagen en la que aparece el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, detrás de la res, en el centro. / Carla Vega

Desde la zona habilitada para personas con movilidad reducida, los representantes de Llanera sin Barreras lo celebraban con una sonrisa. «Cualquier ayuda ya significa mucho, pero para nosotros que hayan tenido este gesto con nosotros es un mundo», aseguró la presidenta de esta emblemática entidad, María José González.

El director técnico del certamen, Eliseo López, agradeció «el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio» de los ganaderos y destacó que la calidad de los animales fue «de auténtico espectáculo», con animales «muy bien presentados» y un ambiente de gran afluencia y entusiasmo.

Multitudinaria subasta de ganado vacuno élite en Llanera / C. V.

Además de los animales mencionados, también se realizó puja por «Ilusión», asturiana de los valles de un año y ocho meses, procedente de Casa Pericón (Llanera) y para vida, que pasó de los 1.500 euros de salida alos 3.550 euros en los que fue adjuducada. Y por «Roblo», toro asturiano de los valles de 10 meses, de la ganadería Iglesias (Llanera), que subió de 1.500 a 3.050 euros. «Gitana», de siete años y origen en Panes, se adjudicó por 2.250 euros, para carne, habiendo salido en 1.200 euros.