Gerardo Sanz, tras dimitir como alcalde de Llanera: "Hay que saber irse a tiempo, nunca seré un rehén de la política"

Hay que saber cerrar etapas, "saber irse a tiempo" y "queda un equipo" para hacerse cargo "con el camino bastante desbrozao". "Toca desintoxicación" y "ordenar la vida personal" a la vez que se dedica plenamente a la profesional, "porque nunca he sido ni seré un rehén de la política, tengo una trayectoria profesional". Todo esto y más dijo este domingo Gerardo Sanz tras su anuncio de que dimite como alcalde de Llanera, decisión que adelantó LA NUEVA ESPAÑA esta mañana.

Tras su intervención ante los ganaderos, sobre el escenario, bajó y apenas sin parar de recibir abrazos de ganaderos y vecinos, respondió a todo tipo de preguntas sobre las causas de su abandono y su futuro, ya alejado de la vida pública, algo que asegura tiene claro, aunque seguirá militando en el PSOE, confirmó. Lo que sigue es el detalle del repaso e hizo Sanz a distintos asuntos en los primeros minutos tras conocerse su dimisión.

-Las causas del adiós.

-Para Sanz termina una etapa que inició en 2005 "con mucha ilusión" y en la que "hemos trabajado desde el convecimiento de intentar hacer las cosas bien por Llanera". "Diez años como alcalde es un espacio temporal bastante interesante y hay que tener en cuenta que, los que no queremos ser rehenes de la política, tenemos ya una edad, 50 años en este caso. Yo llegué desde el sector privado a la Alcaldía y hace un año volví a él. Me gusta ser independiente, libre de pensamiento y no estoy muy cómodo en este momento en la política. Es hora de ir con tranquilidad y de tener el futuro bien controlado", dijo.

Abundó en el aspecto de que no cree en que la política deba ser una forma de vida y de que, a su juicio, hay que tener trayectoria profesional y opciones de tener fuera un empleo. "Nunca he sido rehén de la política, siempre dije que los políticos deberían tener su empleo porque si no no tiene es flexibilidad para pensar o actuar como piensas", añadió.

-¿Ha pesado la situación general del PSOE o la falta de apoyo del Gobierno asturiano a Llanera?

-Preguntado sobre si estas dos causas a las que él mismo se ha referido con anterioridad han afectado a su decisión, respondió: "No les quiero dar el protagonismo". "Hay veces que igual incluso piensas: si me voy igual mejoramos, igual así el Gobierno de Asturias piensa en Llanera, se preocupa más por Llanera. Sí que me asalta a veces esa ese convencimiento. Posiblemente moleste", indicó.

Señaló después que "como siempre" dice "hay que preocuparse de aquello en lo que tenemos competencias, de lo que entra dentro de nuestras posibilidades". "Yo siempre me preocupé de eso, de Llanera y, a partir de ahí, lo que no entra dentro de nuestras posibilidades, efectivamente hay tantas cosas que llevan tantos años pendientes, sin solución y que dependen del ámbito autonómico", añadió.

-"Nadie es impresdincible"

-"Lo importante es que Llanera ha cambiado de una manera espectacular en estos diez años, se ha trabajo siempre pensando en dar lo mejor posible al municipio. Lo importante también es que queda un equipo y tendrá que seguir. Nadie es imprescindible. Hay que saber irse a tiempo", incidió.

Destacó que no puede estar al "cien por cien" ni en su trabajo ni en la Alcaldía, por lo que "llega el momento de dejar paso, que otros cojan el relevo. Creo que el camino lo tienen bastante asfaltado, no está como lo cogí yo en el 2005, no tiene nada que ver". "Y hay que saber irse a tiempo", insistió.

-Fuera del foco público.

-No tiene intención Gerardo Sanz de estar en ninguna primera línea pública. De hecho la descarta. "A mí me encanta la política, me encantó siempre el ámbito local, la verdad que disfruté mucho y me encanta el campo, la ganadería, disfruto de los temas relacionados con el medio rural. Pero ahora creo que lo toca ahora es un poco desintoxicación y, sobre todo, llega un momento en que piensas que tienes la vida un poco desordenada. Lo que quiero es darle un poco de orden a la vida, a mi vida con mi familia. Y tener en cuenta que tengo una trayectoria personal que quiero cuidar, por lo que dije, para no ser rehén de la política".

-El escenario a corto plazo, con la teniente de alcalde como alcaldesa en funciones.

-Aunque están por definir los marcos temporales, ha de convocarse un pleno para la elección de nuevo alcalde o alcaldesa. En tanto, Eva Pérez, teniente de alcalde, ejercerá como alcaldesa en funciones. Sanz seguirá de concejal hasta un pleno que él cree será antes de septiembre.

-La ausencia del Gobierno regional en la clausura del certamen ganadero y el homenaje a las familias llanerenses.

No se cortó Sanz en este punto, al referirse al ejecutivo asturiano. "No están aquí por el nulo compromiso con el medio rural.No han estado en la inauguración, sía ayer la directora general, Magali, a la que agradezco su implicación con la feria, pero hoy domingo tampoco hay nadie aquí. Las agendas del domingo en Medio Rural en el Principado están vacías, podían estar aquí con los ganaderos y ganaderas. Este no es un concurso cualquiera, pero han perdido la oportunidad una vez más", dijo.

-La evolución de Llanera y las cuentas pendientes del Principado que "entristecen"

-Gerardo Sanz hizo un repaso rápido a la situación del concejo y sus avances en diez años. "Creo que estos diez años Llanera ha cambiado muchísimo, ha evolucionado y mejorado. Sobre todo en lo que tiene que ver con políticas sociales, con políticas de educación, con las políticas que llegan a la gente. Ha habido un cambio importantísimo, impresionante", valoró.

El desarrollo económico ha sido "exponencial", con los polígonos industriales, el Parque Tecnológico de Asturias y con el municipio como tercero de Asturias en número de cotizantes. El ·"balance es bueno, me voy contento".

Por hacer quedan "muchas cosas", porque en el ámbito local "cuando acabas uno sale otro". Pero "fundamentalmente faltan" por resolver asuntos que dependen del Principado. "Ahí sí que me da un poco de tristeza, la mayoría de cosas que vienen del ámbito autonómico, como las variantes", dijo, en referencia a la de Posada y a la de Cayés. También mencionó el polígono de Pando, "cosas que van siempre lentas".

Mientras, destacó otros aspectos positivos para Llanera, comola tramitación del nuevo Plan General de Ordenación del municipio, cuya aprobación inicial se produirá en breve.