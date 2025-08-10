Menú gratuito para 300 personas en la feria ecológica de Llanera, que sirvió empanada, tortilla, carne, verduras con jamón y postre de manzana

La carpa de FAPEA se llenó este sábado de aromas y sonrisas con la degustación gratuita de un menú 100% ecológico que conquistó a los asistentes. Un total de 300 raciones, elaboradas en el restaurante La Campana “con cariño”, como subrayó Aquilino Rojo, se sirvieron de forma ininterrumpida hasta agotar existencias.

La propuesta comenzó con un aperitivo de empanada y tortilla, para continuar con un plato principal de carne guisada con verduras y un salteado de hortalizas con jamón ecológico. El broche dulce lo puso una tartaleta de manzana, también ecológica, poniendo el punto y final a una comida que conquistó a los asistentes a la cita.

El menú fue ideado y cocinado por Alejandro Fernández, jefe de cocina de La Campana, y servido por el Aquilino Rojo y su equipo, que destacó “el esfuerzo por acercar la alimentación ecológica al público de una forma sencilla y sabrosa”. La iniciativa, financiada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) y el Ayuntamiento de Llanera, fue recibida con entusiasmo por quienes hicieron cola pacientemente para probar cada plato.

“Está todo buenísimo, y se agradece que además sea saludable y de calidad”, comentó María López, vecina de Oviedo, mientras sostenía su plato. Como ella, José Antonio Fernández, de Lugo de Llanera, también se mostró satisfecho con la propuesta. “Es un lujo poder comer así y que sea gratis; además, es una forma de valorar lo que tenemos en Asturias, y lo elaborado de la manera más natural posible, que pocas veces lo hacemos”, afirmó.

Entre bocado y bocado, se iban sucediendo las colas para no quedarse sin el próximo plato. Familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades compartieron esta comida, dando así un respiro a la mañana de compras y actividades en la feria. La jornada gastronómica no solo dejó buen sabor de boca, sino también la sensación de que la cocina sostenible no tiene por qué ser compleja.