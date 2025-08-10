El restaurante La Campana se hace con el premio del jurado en el Concurso de Tapas Ecológicas con "Llanera Canela"

La carpa de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), que se desarrolla durante todo el fin de semana en el recinto ferial de Llanera, acogió este sábado el XI Concurso de Tapas Ecológicas. De los tres establecimientos participantes, los llanerenses La Campana (Pruvia) y Café-Bar Malady (Posada), y el restaurante de Siero La Raíz 15, el primero, representado por los cocineros Aquilino Rojo y Alejandro Fernández, de La Campana, consiguieron ganarse el reconocimiento del jurado profesional con la tapa "Llanera Canela".

La propuesta estaba compuesta por una tosta de pan de escanda, queso de Varé, de Pola de Siero, adornado por anchoa y una emulsión de pimientos en vinagre de mango. Una combinación que siempre funciona. "Es sota, caballo y rey. Además, es una tapa muy fácil de comer y con un queso suave, pero con un sabor particular que a mí, personalmente, me gusta mucho", explicó Fernández.

Julio Menéndez, propietario de La Raíz 15, fue el que consiguió hacerse con la victoria del jurado popular con su propuesta "Bikini Fapea 2025". Su tapa estaba elaborada con "una ensalada a base de lechuga, tomate y queso Campobio, decorado con lonchas de jamón y bañado en una bechamel gratinada".

Del Café Bar Malady de Posada de Llanera, llegó Mar Castro para elaborar una tapa que, a pesar de que no consiguió ninguna de las menciones, llamó la atención de todos los presentes. "Fusión de sabores" estaba compuesta por diferentes frutas (melón, manzana, kiwi y plátano deshidratado), "todo ello acompañado por una crema de queso con pistachos y bañado en vinagre de naranja y miel de avellana".

Los participantes dispusieron de una hora para preparar 25 tapas elaboradas con los productos que adquirieron previamente en los stands de la feria, con un presupuesto de 70 euros y 15 minutos de tiempo para hacer su compra.

Eva Pérez, teniente alcalde de Llanera, señaló que el concurso "es una de las actividades que más tirón tiene de todo el programa de Fapea". Del certamen destaca "una competencia sana entre los participantes, el buen ambiente, y la oportunidad de degustar la calidad y el sabor de los productos ecológicos", añadió.