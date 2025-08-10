Sanz, ante la ausencia de representación del Gobierno asturiano: "No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural"
"Qué pena que hoy en el 50 aniversario de este concurso de ganado no haya visto a nadie del Gobierno del Principado de Asturias aquí en Llanera", subraya
Gerardo Sanz anunció este domingo su dimisión como alcalde de Llanera, pero antes de eso quiso dar por clausurada la edición de la edición número 50 del Concurso Exposición de Ganado Vacuno. Y se despachó bien con el Gobierno regional, sin representantes en esta cita del medio rural asturiano que durante la mañana homenajeó a las familias ganaderas llanerenses y a los fundadores del certamen.
Tras agradecer a los ganaderos y ganaderas que mantengan este concurso y lo hayan puesto "en las cotas de popularidad, de calidad, que tiene en estos momentos", en los que es un evento "impresionante", cargó contra los responsables de Medio Rural en el Principado.
"Soy Gerardo Sanz y si no lo fuese no diría nada. Pero como lo soy, lo tengo que decir. Qué pena este sector, qué pena los que quieren gobernar este sector, los que dicen que gobiernan este sector. Qué pena que hoy en el 50 aniversario de este concurso de ganado y el jueves de la inauguración no haya visto a nadie del Gobierno del Principado de Asturias aquí en Llanera", comenzó.
Hubo bastante más y una llamada a que el sector se una para fortalecerse porque la política "no va a resolver" los problemas del campo. "Qué pena. Qué pena", repitió Sanz ante la ausencia este domingo y en días anteriores de representantes autonómicos. A su juicio, esta circunstancia de lo que "dice" es "lo que les importa la ganadería en Asturias", "esto es lo que tenemos en estos momentos gobernando Asturias en el ámbito del medio rural".
"Y os tengo que decir, os tengo que recomendar, que os unáis. Que os unáis en el sector primario, que os unáis y que no esperéis que la política os solucione los problemas que tiene el sector primario. Lo tenéis que solucionar vosotros, os tenéis que unir vosotros contra esta política que no sabe, que no siente el medio rural. Eso es lo que pasa en Asturias. Qué pena, qué pena me da", insistió.
