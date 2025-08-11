Balance "más que positivo" de la feria ecológica de Llanera: "Vendimos mucho tomate, patata, cebolla y verdinas, que gustan mucho a la gente"

La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) cerró sus puertas este domingo, después de tres días, con un balance "muy positivo", según las impresiones de los expositores. A pesar de coincidir con eventos como el Descenso Internacional del Sella, en Arriondas, o el Xiringüelu, en Pravia, "ha habido mucha afluencia de público".

Así lo destacan María Monje, de Shiit Astur, y Mari Cruz Bueno, con sus productos de huerta ecológicos. Esta última apunta que "el día más flojo fue el viernes, pero vendí mucho tomate, patata, cebolla y, sobre todo, verdinas que parece que les gusta mucho a la gente". Monje, que comercializa los productos elaborados a partir de su cultivo de setas ecológico en el monte, asegura que "quizá ha habido menos gente que en años anteriores, pero la que viene, viene a comprar, sabe que son ecológicos y de calidad y lo valora mucho". Sin embargo, coinciden en que "merece mucho la pena venir, porque repite tanto el público como nosotros, los vendedores".

Fapea, en Llanera, cierra sus puertas con un éxito abrumador / L. R.

En esta edición, la feria ha contado con un total de 68 expositores, numerosas actividades paralelas y el firme compromiso de seguir consolidando este evento como referente del sector. Las propuestas gastronómicas siguen siendo una de las actividades con más tirón de la programación. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una charla de la dietista Sonia Oceransky, que cocinó en directo, a la vez que dio buena cuenta de sus conocimientos sobre nutrición y gastronomía, y resolvió las dudas de los presentes.

Sin duda alguna, la degustación de paella ecológica fue la gran estrella de la mañana. Alrededor de 300 personas pudieron disfrutar de ella, en una actividad ofrecida, de manera totalmente gratuita, por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (Caecv), invitada de esta edición. Íñigo, uno de los cocineros de Catering Con-Fusión (Santolaya de Cabranes), fue el encargado de elaborar el arroz. Aprendió a cocinar con su madre y su abuela y es titulado por la Escuela de Hostelería de Segovia. "Hemos usado un saco de 20 kilos para hacer tres paellas para algo más de 100 personas", explicó. Usaron también tomate, pollo, conejo, cebolla y ajo.

La entrega de premios a los stands mejor decorados pusieron el punto y final a la jornada. El galardón para el expositor de fuera de Asturias fue para la empresa portuguesa Trinca, productora de snacks biológicos certificados, sin gluten y sin azúcar refinado, representada por sus fundadores Lia Fernandes y Paolo Jerónimo; mientras que el regional se lo llevó Angélica Salinas de la Quesería Asiegu Ecológica de Cabrales. Las concejalas del Ayuntamiento de Llanera Eva María Pérez y Susana García fueron las encargadas de entregarles la placa.