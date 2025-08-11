El certamen de Llanera homenajea a sus fundadores: "Fueron la semilla de nuestro orgullo ganadero"

«Nació en las fiestas de San Cucao, entre gaitas, empanadas y alguna sidra bien echada, cuando un grupo de ganaderos y ganaderas de Llanera decidieron hacer un concurso para enseñar lo mucho y muy bueno que en ganadería tiene este concejo». Así surgió hace ya medio siglo el Concurso-Exposición de Ganado Vacuno llanerense, que ayer se clausuró con una emotiva celebración de homenaje a los fundadores del certamen.

«Había más ilusión que medios, mucha más, pero cuando hay ganas, sobran las excusas», recordó José Herminio Suárez, de Ca Pericón, representante de una de las familias fundadoras, que fue el encargado de pronunciar unas palabras en reconocimiento a quienes impulsaron una cita que hoy es emblema de los eventos ganaderos de la región.

«Lo hicieron todo, cargaban la madera, lo traían en tractores, en camiones, montaban las cuadras, los corrales para el ganado, a pico y a pala y con mucha voluntad, como se hacían las cosas antes, sin esperar que nadie viniera a hacerlo por uno», dijo.

Nombró a muchos de aquellos pioneros: «Pocholo, Moreno, Enrique Cachuán, Rocho Laparte o Pepín de la Quinta y, por supuesto, también a Violeta la de Rabada», que «por suerte hoy también la tenemos aquí con nosotros en este emocionante acto». Ellos «fueron piezas clave en los inicios, pero, sobre todo, fueron sembradores de lo que hoy estamos recogiendo».

«Hijos y hermanos»

José Herminio Suárez fue el encargado de hacer entrega de las placas conmemorativas a fundadores o descendientes, junto con Ernesto de Casa de Casillas, David y José de Casa Lau, Elías de Casa Alberto, Pablo de Casa Sua, Ángel Iglesias de Casa Iglesias, Miguel del Truébano y Violeta la de Rabada, que somos «hijos, hermanos y compañeros de camino» y quisieron ser nombrado de este modo por el que se les conoce en Llanera.

Si algo llena de esperanza a los descendientes de aquellos primeros fundadores, «es ver que el relevo generacional ya está aquí, porque hoy tenemos en este recinto a las nuevas generaciones con la misma ilusión que empezamos hace 50 años».

Llanera homenajea a los fundadores del Concurso de Ganado / L. R.

Ayer, Llanera festejó mucho más que el medio siglo de trayectoria del concurso. «Celebramos nuestro orgullo ganadero, que nos ha llevado a ser capital ganadera del norte de España», concluyó Suárez. Emotivo fue también el momento, previo a la entrega de los reconocimientos, en que se obsequió con una tarta a Eliseo López, director técnico de este certamen y también de eventos como San Isidro, que celebraba su cumpleaños.

Además, ayer se clausuró la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), con un balance «muy positivo», según los expositores, que destacaron la gran afluencia de público pese a coincidir la cita con fiestas por distintos puntos de la región. n

Multitudinario y emotivo acto el que se vivió este domingo en el Recinto Ferial de Llanera. El Concurso Exposición de Ganado entregó, no solo los premios a los mejores ejemplares participantes en el certamen, sino que también rindió homenaje a las familias que lo fundaron hace ya 50 años. Al acto asistieron el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz; los concejales del equipo de Gobierno Iván Pérez, Eva María Pérez, Montse Alonso, Susana García, Nicolás Fernández, José Antonio González y Pilar Fernández; los portavoces del Partido Popular y de Vox, Silverio Argüelles y Marisa Menéndez, respectivamente; la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, y la de Yernes y Tameza, María Díaz.