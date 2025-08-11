Gerardo, el de Casa Segundín, en Tuernes El Pequeño, andará por Llanera: "Nos seguimos viendo"

Gerardo Sanz Pérez es de Casa Segundín, en Tuernes El Pequeño (Llanera), donde siempre hubo ganado, aunque su abuelo, Ramón Pérez, al que mantiene muy presente, le decía que estudiara, que "esto", dedicarse al campo, "no tenía futuro". Estudió -es informático-, pero también aprendió todo lo que es y conlleva una casería, en la que además sigue habiendo animales, de cuyo cuidado disfruta al igual que lo hace entre pomaradas y hasta pañando manzana cuando es tiempo de ello. En su despedida como alcalde, este domingo en el ferial del concejo, no se olvidó de las referencias familiares. Se despidió entre ganaderos y de ellos recibió los más sentidos abrazos en el día en que anunció su adiós a la política.

Algunos, que han compartido años de trabajo por el sector agroganadero del municipio, no pudieron evitar emocionarse. Hubo apretones de manos y palmadas en la espalda "de paisano", verdaderos, deseos de que todo lo que vaya bien en esta nueva etapa vital y palabras agradeciéndole su intervención crítica con la labor del Principado respecto al campo. "Sabes donde tienes tu casa", "Has hecho mucho por nosotros", fueron algunos de los mensajes que le dieron, cara a cara, en la despedida, algunos de los titulares de ganaderías del concejo.

Sanz, por su parte, los convirtió en el eje del discurso con el que puso punto y final a su trayectoria política pública. Donde "más ha aprendido en estos años", dijo durante la intervención en la que trasladó su dimisión como alcalde, "ha sido con vosotros". "Donde mejor lo he pasado, donde más a gusto he estado, donde cuando se terminaba un concurso, una feria de San Isidro, ya estaba pensando en la siguiente, ha sido con los ganaderos y ganaderas, no sólo de Llanera, sino de toda Asturias y de fuera", con "todos los que estáis aquí luchando por lo que los políticos no luchan, por el medio rural", señaló.

"El gusanillo" de la ganadería

El ya exregidor -esta mañana tenía previsto presentar su renuncia como alcalde por registro- seguirá trabajando en el sector privado, al que regresó hace un año. El adiós, quiso dejar claro, es solo a la política: "Estoy seguro que voy a seguir estando porque nos vamos a seguir viendo aquí, en el concurso de Llanera, en la feria de Llanera y en tantos otros sitios por la geografía de Asturias y de fuera que durante estos años he visitado con vosotros. Voy a seguir haciéndolo como vecino de Llanera".

Y concretó sus planes. "Lo voy a seguir haciendo porque yo siempre escuché en mi casa, donde siempre hubo animales, a mi abuelo decir, olvídate de esto, estudia y déjate de esto. Pero es que gracias a vosotros y a vosotras me ha entrado el gusanillo. Y junto a mi mujer, Marta, vamos a seguir con vosotros acompañándonos como uno más, ella como ganadera y yo como peón. Nos seguimos viendo, dijo en referencia a que se va de la política pero no de su lugar de origen, de Llanera, de Tuernes El Pequeño, de Casa Segundín.