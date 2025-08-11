Un político "leal a sus valores", "un líder valiente y con visión", palabras de despedida de compañeros y amigos para Gerardo Sanz

La dimisión de Gerardo Sanz como alcalde de Llanera, que trascendió este domingo en el marco del certamen ganadero del concejo, provocó ayer una cascada de reacciones. Entre las primeras, las del exconsejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, gran amigo personal, que colgó un cariñoso mensaje en uno de sus perfiles en redes sociales. "La ventaja para sus vecinos y amigos de compartir camino con personas como Gerardo Sanz es que al ser leal a sus valores y principios sabes que siempre puedes contar con él, que sus acciones son previsibles y que elevan el listón de lo que es un servidor público", escribió.

"Mucho lo hecho y bien. Se pierde un excelente alcalde pero se conserva un extraordinario amigo. El camino continúa", añadió Martínez, unido a Sanz por una estrecha amistad desde sus inicios en la política, en la que también coincidieron con José Antonio González, actual concejal y secretario general del PSOE de Llanera.

José Antonio González (PSOE): "Convirtió Llanera en uno de los concejos con mayor dinamismo"

A través de un comunicado, el PSOE llanerense indicó que "Gerardo ha sido mucho más que un alcalde. Ha sido un líder cercano, valiente, con visión, que supo recoger un proyecto político cuando Llanera estaba paralizada, y convertirlo en uno de los concejos con mayor dinamismo, actividad cultural y calidad de vida de Asturias".

En el comunicado del PSOE dirigido a los medios de comunicación, que lleva por título "El PSOE de Llanera anuncia la dimisión del alcalde, Gerardo Sanz Pérez, y del concejal Iván Pérez, por motivos estrictamente personales", el secretario general de la Agrupación llanerense destacó que “Gerardo impulsó y dio sentido a un equipo que creyó, desde el primer día, que Llanera podía cambiar".

"Supo ilusionarnos, empujarnos, y hacernos sentir que estábamos construyendo algo importante para nuestro concejo. Modernizó Llanera, sí, pero lo más importante es que lo hizo sin perder de vista a las personas. Su forma de gobernar ha sido siempre desde la cercanía, la empatía y la honestidad. Y eso deja una huella que va mucho más allá de cualquier cargo. Hay un camino trazado y un equipo fuerte, comprometido y con una idea clara de hacia dónde debe seguir Llanera. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, la misma responsabilidad y el mismo espíritu que él nos supo contagiar desde el primer día”, señaló González a través de una nota.

"En los próximos días se iniciará el proceso para una transición ordenada. El PSOE de Llanera reafirma su compromiso con la ciudadanía del concejo: este proyecto sigue adelante, con fuerza, con equipo y con una idea clara de futuro", indica el comunicado, que pone en valor el compromiso de Sanz.

"Gerardo deja una Llanera más moderna, más viva y más unida. Pero sobre todo, deja un legado hecho con honestidad, con humanidad y con la mirada puesta siempre en las personas de este concejo", dijo.

"Desde el PSOE de Llanera solo podemos agradecerle profundamente su entrega, su ejemplo y su compromiso con este proyecto colectivo. Nos quedamos con su trabajo, con su energía, y con su visión de un municipio que mira al futuro sin renunciar a sus raíces", comentó.

Silverio Argüelles (PP): "El anuncio lo debería haber hecho el alcalde, no el PSOE de Llanera"

"Respeto profundamente la decisión de la persona, de Gerardo Sanz, creo que hay que respetar esas decisiones y a partir de ahí hay que hacer la valoración política, que es lo que me toca", dijo el portavoz municipal del PP y diputado nacional, Silverio Argüelles.

"Le deseo muchísima suerte en su vida personal, en su vida profesional, pero creo que en política hay que ser muy justo con los ciudadanos, hay que decir lo mismo cuando se gobierna que cuando se abandona la política. Yo me quedo con la declaración que ha hecho Gerardo Sanz en el atril, cuando ha dicho que el Partido Socialista, que los gobiernos socialistas de España y de Asturias tienen abandonado al campo asturiano", indicó.

Valoró además que a la política "hay que saber llegar, pero también saber marchar y escoger los momentos". "Ni Gerardo Sanz ni el Partido Socialista han sabido escoger el momento. Este era el momento de los ganaderos de Llanera, de esas 50 ediciones del concurso de ganado, de los hombres y mujeres del campo que nos han traído hasta aquí, de que el protagonismo fuese único y exclusivamente de ellos", señaló.

Sanz mostró ayer su malestar con el hecho de que antes de la clausura del certamen ganadero trascendiera una carta a a militancia enviada por el PSOE de Llanera para trasladar que iba a dimitir. La misiva se envió antes de que lo hubiera anunciado y la noticia, que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, saltó antes de lo que el alcalde tenía previsto. La intención de Sanz era clausurar el certamen y anunciarlo, pero la carta del PSOE precipitó antes de tiempo el anuncio y este conoció en plena entrega de premios y reconocimientos a los ganaderos.

"El Partido Socialista demuestra una vez más que no está a la altura de las circunstancias, no han respetado a mi alcalde, no han respetado a Gerardo Sanz. Creo que el anuncio de que abandona sus responsabilidades lo debería haber hecho el alcalde, no el Partido Socialista. Que todos, a las once y media de la mañana, hora y media antes (de que él lo anunciara) nos hayamos enterado de que Gerardo Sanz renunciaba a la Alcaldía, es una falta de respeto a los llanerenses, a todos los vecinos, a los votantes del Partido Socialista", dijo.

Argüelles concluyó refiriéndose a que "cuando uno se presenta en una lista tiene que ser para el mandato, a no ser que existan otros motivos que deberán de contarlos". "Pero creo que no era el día y por lo tanto lamentamos una vez que el Partido Socialista utilice las instituciones en su beneficio propio. Lo están demostrando en España, lo están demostrando en Asturias y lo han demostrado en general", finalizó.

Gonzalo Bengoa (IU): "Quien tenga la Alcaldía tiene que estar presente siempre y la gente no percibía eso"

Gonzalo Bengoa, portavoz municipal de IU, destacó que "respeta" la decisión de Sanz, y también se refirió a la dimisión del edil de Cultura, Iván Pérez, que se va con Gerardo Sanz.

"IU respeta la decisión de Gerardo Sanz de dimitir como alcalde. Nuestra organización ya manifestó al PSOE local hace año y medio un diagnóstico sobre el gobierno de Llanera que los socialistas no compartieron entonces. Considerabamos que el alcalde, tras dejar su liberación, no estaba a pleno rendimiento y eso perjudica a Llanera. Hoy los hechos avalan nuestra tesis. Quien tenga la Alcaldía de Llanera debe estar presente siempre y es evidente que la gente no percibía que esto fuera así", dijo Bengoa.

También manifiestó su respeto por la dimisión de Iván Pérez como concejal de Cultura. "Siempre hubo cercanía con él, cordialidad y disposición al diálogo para llegar a acuerdos", destacó.

Marisa Menéndez (Vox): "Tenía desavenencias con el Principado"

Marisa Menéndez, portavoz municipal de Vox, indicó que "es una sorpresa media, porque llevábamos mucho tiempo ya viendo y oyendo un run run continuo de que el alcalde iba a dimitir". "Tenía bastantes desavenencias con el gobierno de Barbón. Llanera lleva abandonada mucho tiempo por esas desavenencias, seguramente", señaló.

"Lo único que quiero es que alguien pegue un puñetazo en la mesa, si hay que pegarlo, y que se empiecen a preocupar por Llanera, por traer a Llanera cosas que llevamos mucho tiempo sin nada, por lo que acabo de decir antes. Porque en el discurso de Gerardo Sanz se ve claramente que hay una desavenencia importante con el Principado", consideró.