El municipalismo reconoce la figura de Gerardo Sanz y algunos alcaldes esperan que en el futuro "pueda seguir aportando a Asturias"

Gerardo Sanz registró ayer oficialmente su renuncia a la Alcaldía de Llanera, tal y como había anunciado el domingo tras hacerse pública su decisión de dimitir. Seguirá como concejal socialista hasta que se convoque un pleno para la elección de un nuevo regidor o regidora, aunque la sesión aún no tiene fecha. En tanto, la teniente de alcalde, Eva María Pérez, será alcaldesa en funciones. Es a ella a quien apuntan las miradas como posible relevo al frente del gobierno municipal, aunque el proceso interno para decidir a quién se presentará como candidato no está cerrado. Mientras se resuelve la crisis en el Consistorio, fueron muchos los munícipes que se refirieron a la figura de Sanz. Algunos creen que, pese a este paso atrás de la primera línea, en algún momento en el futuro podría volver a la actividad política.

El alcalde de Siero, el también socialista Ángel García, le deseó a Gerardo Sanz "mucha suerte en su nueva etapa, porque se lo merece". Destacó que "conmigo siempre ha sido un buen compañero, no solo de partido, sino como alcalde, y hemos tenido una buena relación". Considera García que Sanz ha sido "un buen alcalde", al que además avalan los votos que le dejaron al borde de la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales.

Se refirió también a su "valentía" para dejar el cargo pese a estar gobernando y valoró que "pienso que probablemente vuelva porque es una persona que ha estado vinculada siempre a la política".

Uno de los alcaldes al que Sanz considera incluso más que amigo, pues lo define como "hermano", es Sergio Hidalgo, regidor de Salas, de Foro. Ayer señaló que "Gerardo ha tomado la decisión que él cree que es la mejor, está tranquilo y bien y yo estoy contento por que lo veo bien". Aseguró que "estaré siempre a su lado en los momentos buenos y malos, como él estuvo siempre a mi lado en todas las situaciones". "Y las hubo muy fastidiadas, pero él siempre pensando en la lealtad a los amigos y en lo que cree y dejando la política a un lado", indicó Hidalgo. Plantea que ojalá este adiós a la actividad pública sea solo un hasta luego. "Espero que con el tiempo pueda aportar a mejorar Asturias, como lo ha hecho en el Ayuntamiento de Llanera", añadió.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, también socialista, consideró que la retirada de Sanz de la Alcaldía "es una mala noticia para el PSOE en Asturias y para Llanera en particular" . "Creo que ha sido un gran alcalde y que ha desarrollado en estos años una gran labor en interés de Llanera", subrayó.

A su juicio, ha destacado en Asturias por su municipalismo, "su defensa a ultranza del sector ganadero y agroalimentario y también por su fidelidad a principios y valores". "Lógicamente respeto su decisión, cuyos motivos ha explicado y le deseo lo mejor en su nueva etapa pero me habría gustado seguir viéndole al frente de Llanera", incidió Vega.

"Respeto del campo"

Otro alcalde socialista, el de Pravia, David Álvarez, valoró que "con esta dimisión sin duda perdemos un activo muy importante para el municipalismo asturiano". Se trata, dijo, de "un alcalde concienciado de la importancia de mejorar nuestro medio rural, tanto con el discurso como con la acción diaria". "Gerardo consiguió modernizar Llanera sin abandonar la importancia de las tradiciones", subrayó.

No dejó de lado el "ámbito personal, como amigo suyo que me considero" y le "deseo lo mejor y que todos sus proyectos personales y profesionales le resulten satisfactorios y fructíferos".

David Álvarez también deseó que vuelva. "Espero que en el futuro y con el paso del tiempo podamos contar con el talento de Gerardo dentro de nuestra organización política. Esto sería una gran noticia para Asturias, ya que Gerardo se ha ganado el respeto e incluso la admiración de sectores fundamentales en nuestra región como el mundo ganadero y rural o el empresarial", valoró.

Exalcaldes de su partido, en este caso una exregidora, la de Carreño, Amelia Fernández, tuvo palabras de cariño para Sanz a través de sus redes sociales, en las que colgó una foto con el llanerense para expresar "la pena por perder un activo en la política local". "Con el alcalde de Llanera compartí muchos buenos momentos, y en los menos buenos él y Marta también supieron estar", escribió en referencia a la mujer de Sanz, Marta Alonso, alcaldesa socialista de Ponga.

"Cierra un ciclo en el que se dejó la piel y ahora podrá recuperar tiempo con su familia y su vida profesional. Gracias Gerardo por todos estos años, por tu disposición siempre, por el apoyo al concurso de ganado de Piedeloro y por estar ahí cada vez que lo necesité", destacó.

Fernández subrayó que "la política local es la que pisa barro, la que mira a los ojos, la que escucha en la calle y resuelve problemas reales". Es el que, "como tú, y siempre desde la misma trinchera: la socialista, entrega parte de su vida a servir a su pueblo deja huella, y esa huella no se borra, se recuerda y se agradece", concluyó.