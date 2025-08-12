A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera

Gerardo Sanz pasó la jornada del domingo, la del anuncio de su dimisión, entre ganaderos. Y ayer, ejerció como tal. Dedicó el lunes a andar a la hierba y a estar con las vacas de la ganadería familiar que hay en su casa de Tuernes, en Llanera. Por allí estuvo Iván Pérez, el concejal de Cultura, Turismo y Festejos, que también acaba de anunciar su renuncia a seguir como edil en el Ayuntamiento.

La noticia de la marcha de Gerardo Sanz se conoció el domingo en el marco del Concurso-Exposición de Ganado Vacuno de Llanera, que este año cumplió su edición número 50. Sanz hizo un discurso en el que cargó contra las políticas del Gobierno regional en el medio rural y convirtió al sector ganadero en el eje de su intervención, con la que puso punto y final a su trayectoria política pública.

Donde "más ha aprendido en estos años", dijo, "ha sido con vosotros, con los ganaderos y ganaderas". "Donde mejor lo he pasado, donde más a gusto he estado, donde cuando se terminaba un concurso, una feria de San Isidro, ya estaba pensando en la siguiente, ha sido con los ganaderos y ganaderas, no sólo de Llanera, sino de toda Asturias y de fuera", con "todos los que estáis aquí luchando por lo que los políticos no luchan, por el medio rural", señaló.