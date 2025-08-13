El Pleno de Llanera hará oficial este jueves la renuncia del alcalde, Gerardo Sanz

La renuncia de Gerardo Sanz a la Alcaldía de Llanera se hará oficial este jueves en el transcurso de un pleno extraordinario que se celebrará en el Consistorio a las 8.00 horas.

Se trata del paso legal necesarios para que el plenario tome razón de la renuncia, que ya fue presentada por Sanz en el registro del Ayuntamiento el pasado lunes.

El hasta ahora regidor de Llanera hizo pública este domingo su dimisión. El anuncio se formalizó en el marco del concurso ganadero que se celebraba en el concejo, pero el PSOE llanerense ya lo había comunicado a la militancia antes de que Sanz hubiese tenido tiempo de decirlo en el escenario.

Puso fin así a una etapa al frente del Ayuntamiento en la que ha cumplido diez años, destacando que en este tiempo se ha dedicado "a intentar hacer cosas por Llanera, siempre pensando en el interés general de nuestro municipio", con aciertos y errores. Pero por haberlo intentado y trabajado para ello, dijo, "anuncio este fin de etapa feliz y contento".

La decisión de Sanz, que ha ido acompañada también de la renuncia del edil de Cultura, Iván Pérez, ha desatado todo tipo de reacciones en el concejo, y ha estado marcada también por la crítica al gobierno regional de Adrián Barbón, de su mismo signo político. Sanz cargó contra el Gobierno autonómico por la ausencia de representantes del Principado en el certamen ganadero del municipio, y habló de que quizás su renuncia facilite una mejora de las relaciones.

Se abre ahora un proceso para nombrar a un nuevo regidor o regidora en el concejo, con una Corporación en la que al PSOE, con ocho concejales, le falta uno para tener mayoría absoluta.

Al pleno de este jueves le deberá suceder otro en el plazo de diez días para determinar quién asumirá la alcaldía del municipio. Eva Pérez es hoy por hoy la alcaldesa en funciones del municipio, pero el relevo no está aún decidido.