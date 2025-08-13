El PSOE elige a Eva María Pérez como relevo de Sanz en la Alcaldía de Llanera

El PSOE de Llanera ha decidido que Eva María Pérez sea la candidata a ocupar la Alcaldía de Llanera tras la renuncia del hasta ahora regidor, Gerardo Sanz Pérez. Así lo decidió ayer la Agrupación Socialista local, reunida en Asamblea, a propuesta de la ejecutiva.

Eva María Pérez (Oviedo, 1973) fue uno de los nombres que sonó desde que se conociera la renuncia de Sanz; no en vano venía ejerciendo como teniente de alcalde y durante esta semana, como alcaldesa en funciones. Vecina de Lugo de Llanera, cuenta con una trayectoria personal y profesional estrechamente vinculada al concejo. Es técnica auxiliar de jardín de infancia y ejerció como tal de forma interina para el Principado de Asturias. También trabajó como monitora de tiempo libre y como administrativa en la empresa familiar.

El PSOE llanerense destaca que su compromiso con Llanera "se ha plasmado en una participación activa y constante en el tejido asociativo local, colaborando con numerosos colectivos y actividades comunitarias". Así, "tuvo una gran actividad desde la Asociación de Vecinos Cafamilu, es la actual presidenta del Grupo Folklórico Picu Santufirme, al que pertenece desde 1979, y es socia de la Peña Sportinguista El Cruce".

En 2019 se incorporó al equipo de gobierno socialista, asumiendo responsabilidades en áreas como Turismo, Cultura y Festejos. En el actual mandato ha estado al frente de Obras, Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Con esta propuesta, la Agrupación Socialista de Llanera " reafirma su compromiso con la continuidad del proyecto iniciado en 2015, apostando por un liderazgo que combine experiencia, capacidad de gestión y un profundo conocimiento de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía de Llanera", señalaron ayer en un comunicado tras la asamblea.

En los próximos días se celebrará el Pleno Municipal en el que se someterá a votación la propuesta de investidura de Eva María Pérez como alcaldesa, mientras que hoy el Pleno tomará razón de la renuncia de Sanz.

El secretario general del PSOE de Llanera, José Antonio González, publicó ayer por su parte una carta abierta en la que niega la existencia de una crisis en el gobierno local, a la par que afea a quienes critican la labor de Gerardo Sanz. "Él ha sido, y sigue siendo, un gran líder, el que abrió los frentes necesarios para sacar a Llanera de la oscuridad del PP. Un socialista con un equipo unido y fuerte, que no entiende de fiestas, descansos ni horarios cuando se trata del bien común. Un amigo fiel, en los buenos y malos momentos", señala en su misiva, en la que lamenta que "el oportunismo pretende ensuciar un cambio y una trayectoria que merecen respeto y reconocimiento".

González resalta cómo Gerardo Sanz ha sido "un alcalde que devolvió a los vecinos el orgullo de ser de Llanera, algo que antes ni existía porque simplemente no se creía en ello", y subraya tajante que "hemos dejado atrás los oscuros años del Partido Popular".