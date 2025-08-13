El secretario general del PSOE de Llanera niega que haya crisis en el gobierno local: "El oportunismo pretende ensuciar la trayectoria de Gerardo Sanz"

El secretario general del PSOE de Llanera, José Antonio González, ha rechazado de plano en una carta abierta la existencia de una crisis en el gobierno local, tras el anuncio de la dimisión del alcalde, Gerardo Sanz, y defiende su gestión con ahínco. "No puedo estar más sorprendido cuando oigo hablar de crisis", afirma, antes de denunciar cómo "el oportunismo pretende ensuciar la trayectoria de Gerardo Sanz". Lo que sigue es el contenido íntegro del comunicado del líder de los socialistas llanerenses.

"Desde el domingo escucho y leo la palabra crisis unida a nuestro equipo de gobierno, y no puedo estar más sorprendido. Una crisis es heredar un Ayuntamiento con 4,5 millones de euros de deuda, como nos ocurrió en 2015 tras los tiempos del PP, no lo que tenemos hoy: DEUDA CERO.

Nos dejaron un Ayuntamiento sin organización de personal, con la carencia en eficiencia que eso suponía, y la injusta situación en algunos puestos. Lo solventamos con el intenso trabajo para construir la necesaria, moderna, y efectiva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada en 2022, y con un nuevo convenio colectivo, ya que el anterior era de los años 90. Evitamos un gasto de cinco millones que habrían ido a parar a Aqualia gracias a un alcalde, Gerardo Sanz Pérez, al que desde el grupo municipal del PP se pidió la dimisión en múltiples ocasiones y con el que ahora parecen estar en desacuerdo, fiel a su línea de “ni comer ni dejar comer”.

Hemos dejado atrás los oscuros años del Partido Popular, en los que las inversiones en Bienestar Social, Educación, Formación, Becas y ayudas a la ciudadanía eran mínimas. Hoy cuidamos estas áreas como pilares de nuestra acción de gobierno, incrementando de forma sostenida y significativa sus presupuestos.

Un alcalde que ha puesto a nuestros ganaderos y ganaderas, y al medio rural, como eje clave de nuestra identidad y presente. Un alcalde que convirtió Llanera en destino, no en lugar de paso. Que cree en la educación como pilar de la igualdad de oportunidades y que entregó escuelas y colegios en perfecto estado, tras recibirlos en ruinas por la nefasta gestión de los sucesivos gobiernos conservadores. Y, sobre todo, un alcalde que devolvió a los vecinos el orgullo de ser de Llanera, algo que antes ni existía porque simplemente no se creía en ello.

Gratitud y respeto

Quienes conocemos de verdad a Gerardo, su andadura desde Juventudes Socialistas, su intensidad, su cabezonería cuando se trata de defender causas justas y estar al lado de los más vulnerables, solo podemos sentir gratitud y respeto. Gratitud por el trabajo bien hecho. Respeto por una decisión personal que responde a su proyecto de vida y a su libertad, y que, aunque nos duela, es de justicia aceptar.

Sembrar vientos es peligroso, porque las tempestades acaban llegando.

Quienes hoy hablan de crisis deberían mirarse primero a sí mismos, no vaya a ser que su propia casa les caiga encima.

Sí, son días duros para quienes hemos trabajado con Gerardo. Él ha sido, y sigue siendo, un gran líder, el que abrió los frentes necesarios para sacar a Llanera de esa oscuridad del PP. El que impulsó la Llanera moderna, donde se viene a trabajar y a disfrutar. Un socialista con un equipo unido y fuerte, que no entiende de fiestas, descansos ni horarios cuando se trata del bien común. Un amigo fiel, en los buenos y malos momentos.

La verdadera dureza no es su marcha, sino escuchar las medias verdades y mentiras de quienes hacen del engaño su herramienta diaria. El oportunismo pretende ensuciar un cambio y una trayectoria que merecen respeto y reconocimiento.

La gran cobardía de los necios es defenderse con rumores, bulos y calumnias. Y hablo, estoy seguro, en nombre de todos los que servimos a Llanera desde el PSOE, al pedir respeto por la decisión de un hombre, de un gran alcalde y gran amigo, que hoy se baja en esta parada para tomar otro rumbo, con el mismo compromiso y la misma vocación que siempre.

Gracias, Gerardo. Y perdónalos, porque no saben lo que dicen."