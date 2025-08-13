Silverio Argüelles: "La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera"

El presidente del PP de Llanera y líder de la oposición municipal Silverio Argüelles ha denunciado la "hipoteca" que supondrá para el concejo la gestión del gobierno socialista en los últimos diez años, y ha afeado la "vergonzosa situación" vivida el domingo pasado con la renuncia del alcalde. Lo que sigue es el artículo de opinión remitido a LA NUEVA ESPAÑA por Argüelles en el que analiza los hechos de los últimos días, que han supuesto una crisis en el gobierno local a la espera de nombramiento de un nuevo regidor o regidora.

"Como en el mito de la caverna de Platón, el PSOE de Llanera y la propia FSA nos han hecho vivir a los llanerenses en una realidad ficticia. No lo digo yo; con sus declaraciones, el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, y el hasta ahora alcalde, Gerardo Sanz, admiten que la alcaldía de Llanera quedó abandonada hace 20 meses, concretamente en enero de 2024.

Y como ocurría en la alegoría que el filósofo griego escribió sobre el conocimiento, las luces que se proyectaban en Llanera desde los gobiernos socialistas no eran más que la proyección de una apariencia con la que han ocultado lo que realmente estaba pasando para mantener a los llanerenses en la más absoluta ignorancia, pese a ser conocedores de la incertidumbre a la que han abocado a uno de los principales concejos del centro de Asturias.

Lo que tampoco es admisible es que hayan tratado de ocultar el prestigio del Concurso de Ganado de Llanera, en una cita tan emblemática del mismo como era la celebración del 50 aniversario, para anunciar una decisión personal con la que afectan el devenir de todo el concejo. No es en ningún caso comprensible que, habiendo tomado la decisión hace meses, como ahora todos podemos saber, hayan elegido para anunciarla una de las citas principales del calendario de Llanera, cuando cualquiera de los 785 días transcurridos desde que Gerardo Sanz asumió la alcaldía habría sido más apropiado.

Los fundadores de este certamen no merecían tal falta de respeto y vergonzosa situación que nos hicieron vivir el pasado domingo. El PSOE y Gerardo Sanz arrebataron a los ganaderos su momento, demostrando un egoísmo absoluto. El supuesto homenaje se convirtió en un espectáculo bochornoso con discusiones a la vista de todos y manifestaciones de mal gusto por parte de alguna de las ya excompañeras del alcalde. Y allí, en medio de la que debería de ser la celebración de unas bodas de oro de nuestro certamen ganadero y la manifestación del orgullo de todo el concejo por las gentes del campo, las paredes de la caverna socialista se cayeron dejando al descubierto la verdad.

Representar a los vecinos es un honor, y lo es más cuando se hace desde la alcaldía. Pero el PSOE de Llanera evidenció que le da igual todo. Los que hasta hace unos días presumían de ser compañeros leales a Sanz anunciaron sin consensuar con el propio implicado su marcha de la alcaldía alegando "motivos estrictamente personales y profesionales". Sin embargo, las palabras del ya ex alcalde de Llanera, con referencias a un pasado que aún no había ocurrido, evidenciaron la traición. Las caras de sorpresa de todos los presentes no dejaban lugar a dudas.

Aunque la salida de Gerardo Sanz de la alcaldía de Llanera era un secreto a voces, se merecía –y los vecinos también– que fuese él mismo quien comunicara su adiós. El PSOE de Llanera le robó esa oportunidad. Los motivos solo ellos los sabrán, aunque puede que ahora que se ha visto parte de esa realidad que ocultaban entre luces y sombras, unos y otros digan por fin la verdad de lo que ha pasado. Se lo deben a los llanerenses, más aún cuando el propio Adrián Barbón reconoció públicamente que conocía la decisión desde el pasado febrero, y que fue el propio Sanz quien le pidió "discreción absoluta". Esta afirmación desmonta la imagen de improvisación que el PSOE local quiere trasladar y confirma que había tiempo de sobra para gestionar una transición ordenada y respetuosa.

El ataque al Gobierno de Barbón en las palabras pronunciadas por Gerardo Sanz el pasado domingo no es el primero que presenciamos, pero llama la atención que hace apenas un mes ambos dirigentes socialistas compartieran escenario en el Boombastic, sonrientes, aun siendo conscientes de la situación que nos tenían preparada. ¿Acaso los llanerenses nos merecemos esta burla?¿No requiere nuestro concejo el respeto y dignidad que se espera de un gobierno autonómico? ¿No es lo que se merecen las familias ganaderas que tuvieron que soportar un bochorno ajeno de quienes les dan continuamente la espalda a un sector que sobrevive únicamente por su propio esfuerzo?

Las discrepancias de Gerardo Sanz con su partido no pueden quedarse en declaraciones públicas: la acción de gobernar exige responsabilidad y valentía para afrontar las dificultades con firmeza, más si cabe cuando los que ponen las trabas son de los tuyos. La callada por respuesta nunca suele ser solución a nada. La salida, cuando se permitió llegar a situaciones límite, mucho menos.

La herencia que deja Sanz es preocupante: una sentencia pendiente que podría costar más de 300.000 euros por contratos irregulares, un millón de euros en subvenciones perdido –estaba destinado a la rehabilitación del centro cívico de Soto– por dejadez, un contrato de más de 50.000 euros adjudicado a dedo para diseñar la imagen corporativa del municipio, imagen de la que nada se sabe; un Plan General que sigue sin aprobarse pese a anunciarlo para este verano, la ordenanza y el inventario de comunales olvidados, instalaciones municipales que no están a la altura de nuestros deportistas, una plantilla municipal diseñada sin pensar en el servicio diario a los vecinos y, sobre todo, un Ayuntamiento desorganizado desde su desconexión hace 20 meses.

A ello se suman decisiones que hipotecan el futuro de Llanera: la falta de soluciones para las variantes de Cayés y Posada; la privatización de la gestión del Concurso de Ganado y de la Feria de San Isidro, que han encarecido los costes sin revertir beneficios claros para los verdaderos protagonistas, nuestros ganaderos; y la incertidumbre sobre el futuro del complejo deportivo "Santi Cazorla", un proyecto que hoy es un mar de dudas.

El PSOE ha perdido el contacto con la calle: en España, en Asturias y en Llanera. Viven en su propio mundo, pendientes de su agenda y de sus equilibrios internos, mientras los problemas reales se acumulan. En Madrid, corrupción e incremento de impuestos; en Asturias, un Gobierno más preocupado por justificarse que por dar soluciones; y en Llanera, un equipo roto, sin rumbo y más pendiente de sí mismo que de sus vecinos. Esa desconexión se traduce en oportunidades perdidas, proyectos bloqueados y un Ayuntamiento incapaz de liderar.

Es hora de volver a poner a Llanera en el centro, con gestión real y un compromiso firme con quienes de verdad importan: nuestros vecinos. Ahora, el reto es claro: reconstruir un Ayuntamiento cercano, que se ocupe de los problemas reales de la gente, que sea la casa de todos y que acompañe y lidere a nuestros autónomos, comercios, empresas, ganaderos, agricultores, jóvenes y mayores. Para ello se necesita liderazgo, compromiso y gestión real, no escaparates ni anuncios vacíos".