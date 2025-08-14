Llanera ofrece sesiones gratuitas de calistenia a los jóvenes del concejo

El Ayuntamiento de Llanera, a través de su área de Juventud y Deportes, ha organizado una nueva actividad a modo de propuesta de ocio saludable y accesible destinada a la población joven del concejo. Este verano se desarrollan sesiones de calistenia gratuitas los lunes y miércoles de 11.00 a 12.00 horas en un espacio municipal habilitado para esta disciplina.

La primera teniente de alcalde, Eva María Pérez Fernández, ha destacado en este sentido "la importancia de ofrecer actividades que fomenten hábitos saludables y la práctica deportiva al aire libre, especialmente en edades tempranas".

La calistenia, al trabajar con el propio peso corporal, es una disciplina muy completa que mejora la fuerza, la coordinación y la resistencia, y que, además, resulta atractiva para quienes buscan una alternativa al deporte tradicional, recuerda. Pérez Fernández ha subrayado también que el Ayuntamiento de Llanera "tiene el compromiso de facilitar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre de forma activa, segura y gratuita. La calistenia es un ejemplo de cómo se pueden combinar salud, convivencia y diversión". La iniciativa forma parte del programa municipal de actividades estivales, que cada año incorpora propuestas variadas para promover el bienestar físico y emocional de la juventud, y reforzar los lazos comunitarios a través del deporte y el ocio saludable.