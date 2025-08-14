Llanera ofrece sesiones gratuitas de calistenia a los jóvenes del concejo

La actividad, que fomenta el uso saludable del tiempo de ocio, se realiza los lunes y miercóles

Eva Pérez y el edil Nicolás Fernández, en el centro, con varios usuarios de la zona de calistenia. | A. LL.

Eva Pérez y el edil Nicolás Fernández, en el centro, con varios usuarios de la zona de calistenia. | A. LL.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de su área de Juventud y Deportes, ha organizado una nueva actividad a modo de propuesta de ocio saludable y accesible destinada a la población joven del concejo. Este verano se desarrollan sesiones de calistenia gratuitas los lunes y miércoles de 11.00 a 12.00 horas en un espacio municipal habilitado para esta disciplina.

La primera teniente de alcalde, Eva María Pérez Fernández, ha destacado en este sentido "la importancia de ofrecer actividades que fomenten hábitos saludables y la práctica deportiva al aire libre, especialmente en edades tempranas".

La calistenia, al trabajar con el propio peso corporal, es una disciplina muy completa que mejora la fuerza, la coordinación y la resistencia, y que, además, resulta atractiva para quienes buscan una alternativa al deporte tradicional, recuerda. Pérez Fernández ha subrayado también que el Ayuntamiento de Llanera "tiene el compromiso de facilitar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre de forma activa, segura y gratuita. La calistenia es un ejemplo de cómo se pueden combinar salud, convivencia y diversión". La iniciativa forma parte del programa municipal de actividades estivales, que cada año incorpora propuestas variadas para promover el bienestar físico y emocional de la juventud, y reforzar los lazos comunitarios a través del deporte y el ocio saludable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  2. Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
  3. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  4. El Boombastic arranca motores en Llanera con orbayu, buen ambiente y mucha música: Bad Gyal, Lit Killah y Trueno en el estreno del festival
  5. Normalidad en la 'Y', tras los dos accidentes que causaron retenciones de hasta cuatro kilómetros a la altura de Llanera y de Siero
  6. «Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
  7. Detienen a un hombre en el Boombastic por agredir a un vigilante de seguridad cuando intentaba expulsarle del recinto
  8. El 'Asturias, patria querida' de Estopa desata la euforia en una gran noche del Boombastic

Llanera ofrece sesiones gratuitas de calistenia a los jóvenes del concejo

Llanera ofrece sesiones gratuitas de calistenia a los jóvenes del concejo

El PSOE elige a Eva María Pérez como relevo de Sanz en la Alcaldía de Llanera

El PSOE elige a Eva María Pérez como relevo de Sanz en la Alcaldía de Llanera

El secretario general del PSOE de Llanera niega que haya crisis en el gobierno local: "El oportunismo pretende ensuciar la trayectoria de Gerardo Sanz"

El secretario general del PSOE de Llanera niega que haya crisis en el gobierno local: "El oportunismo pretende ensuciar la trayectoria de Gerardo Sanz"

El Pleno de Llanera hará oficial este jueves la renuncia del alcalde, Gerardo Sanz

El Pleno de Llanera hará oficial este jueves la renuncia del alcalde, Gerardo Sanz

Silverio Argüelles: "La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera"

Silverio Argüelles: "La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera"

A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera

A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera

El municipalismo reconoce la figura de Gerardo Sanz y algunos alcaldes esperan que en el futuro "pueda seguir aportando a Asturias"

El municipalismo reconoce la figura de Gerardo Sanz y algunos alcaldes esperan que en el futuro "pueda seguir aportando a Asturias"

El estirón definitivo para la sidra asturiana

El estirón definitivo para la sidra asturiana
Tracking Pixel Contents