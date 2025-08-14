"Trabajo, trabajo y trabajo": la promesa de Eva María Pérez, elegida para sustituir al Alcalde de Llanera
"Tengo muy buen equipo", afirma la socialista, que se presentará a la investidura tras la dimisión de Gerardo Sanz
"Trabajo, trabajo y trabajo". Es la fórmula que promete la candidata del PSOE a la alcaldía de Llanera, Eva María Pérez, recién elegida por la agrupación socialista local para suceder a Gerardo Sanz. Así lo ha destacado en el pleno celebrado a primera hora de esta mañana para dar cuenta de la renuncia del hasta ahora regidor, en una sesión de menos de un minuto de duración y a la que Sanz no asistió.
Pérez, que sería la primera alcaldesa del municipio, se mostró cauta, porque "hay que pasar por el pleno de investidura", pero mostró su "ilusión y ganas" y su disposición a "seguir trabajando como el primer día que entré aquí; tengo muy buen equipo para ello".
Ya se sabe cuándo se celebrará el pleno de investidura: será el próximo miércoles día 20 a las 18.00 horas, y el PP ya ha anunciado que Silverio Argüelles también presentará su candidatura a alcalde, porque "los años de gobierno del PSOE en Llanera han sido una estafa, no tienen un proyecto para el concejo y nosotros sí ".
El concejal de IU, Gonzalo Bengoa, de quien hasta ahora ha dependido en buena medida el apoyo a las propuestas de los socialistas, señala que en principio "seguiré en la oposición", a la espera de una reunión con el secretario general de los socialistas locales.
