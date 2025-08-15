Eva María Pérez: "Seguiremos tratando de trabajar con el Gobierno regional"

La candidata del PSOE a la alcaldía de Llanera, Eva María Pérez –elegida este miércoles por la agrupación socialista local para suceder a Gerardo Sanz–, compareció ayer por primera vez de forma oficial tras su designación como candidata; fue en el Pleno celebrado a primera hora para dar cuenta de la renuncia del hasta ahora regidor, una sesión de menos de un minuto de duración y a la que Sanz no asistió.

Pérez, que sería la primera alcaldesa del municipio, se mostró ilusionada con su designación como candidata, con una militancia que "ha recibido muy bien la decisión, con mucho afecto hacia mí". También fue cauta, porque "hay que pasar por el Pleno de investidura", aunque no le faltan "ilusión y ganas" y disposición a "seguir trabajando como el primer día que entré aquí; tengo muy buen equipo para ello". Además, la candidata señaló que avanzará en la línea de "seguir trabajando con el Gobierno del Principado, como por otra parte se venía haciendo", a la par que evitó pronunciarse sobre las críticas vertidas el pasado domingo por Gerardo Sanz hacia el Ejecutivo de Barbón: "Eso tenéis que preguntárselo a él", indicó, antes de dejar caer que "en ningún momento he dicho que mi intención sea ir tras la estela de nadie".

El proceso para que Llanera se dote de nueva alcaldesa y cubra las vacantes que dejarán el propio exalcalde y el concejal de Cultura, Iván Pérez, quien también ha dejado su cargo, es aún largo. Ya se sabe cuándo se celebrará el pleno de investidura: será el próximo miércoles día 20 a las 18.00 horas, y el PP ya ha anunciado que Silverio Argüelles también presentará su candidatura a alcalde, porque "los años de gobierno del PSOE en Llanera han sido una estafa, no tienen un proyecto político para el concejo y nosotros sí".

Para que los números alcancen a Eva María Pérez en la votación a alcaldesa, el PSOE parte con ocho concejales frente a los nueve de la oposición (seis del PP, dos de Vox y uno de IU). Esto significa que para ser elegida por mayoría, Pérez debe conseguir el apoyo del edil de IU, en la seguridad de que el PP y Vox no respaldarán su investidura. No obstante, en caso de que la candidata del PSOE no logre al menos nueve apoyos, Eva María Pérez sería igualmente alcaldesa toda vez que se haría valer la condición del PSOE como lista más votada. El gobierno local deberá decidir también quién se hace cargo de las competencias en Medio Rural, hasta ahora en manos de Gerardo Sanz, y Cultura, además de las de Urbanismo, que hasta ahora asumía Eva María Pérez.

La oposición fue ayer muy crítica con la ausencia de Sanz en el Pleno, toda vez que esperaban "al menos unas palabras, por deferencia a los votantes del concejo", afearon tanto Silverio Argüelles como el concejal de IU, Gonzalo Bengoa, de quien hasta ahora ha dependido en buena medida el apoyo a las propuestas de los socialistas. En su caso, señala que en principio "seguiré en la oposición", a la espera de una reunión con el secretario general de los socialistas llanerenses, José Antonio González. Bengoa recordó que la situación que se está viviendo en el gobierno de Llanera "se veía venir desde hace año y medio, y así se lo comunicamos a ellos mismos", y señaló que "hoy por hoy estamos como al principio del mandato: no vamos a dar ningún cheque en blanco a nadie".

Silverio Argüelles se mostró contundente en sus críticas, tras anunciar que se presentará como candidato en el Pleno de investidura "por responsabilidad". "No me extraña que hoy Gerardo Sanz no haya venido, porque lleva ausente los últimos veinte meses", ironizó antes de señalar cómo la candidata Eva Pérez "tiene parte de responsabilidad en el abandono de este concejo desde su cargo como teniente de alcalde hasta ahora; quien no recibía a los ciudadanos y les daba evasivas era ella, en ausencia de Sanz", sostiene Argüelles, quien lamenta que en Llanera "la administración local haya perdido el contacto con la ciudadanía".