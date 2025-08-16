Lugo de Llanera se pone pingando: la multitud, a remojo en su recorrido por las calles del pueblo en fiestas

En un día de calor como el de este viernes, con los termómetros rompiendo registros y el asfalto derritiéndose bajo los pies, en Lugo de Llanera han encontrado sin quererlo la solución perfecta al bochorno abrasador. Ya estaba prevista como cada año en la programación de las fiestas, pero la "pingadura" de este año ha sido la mejor aliada de los vecinos para refrescarse en un día de ahogo sin precedentes.

Participantes en la pingadura, con sus pistolas de agua. | L. P.

"Esto es lo mejor que hay, no hace falta ni ir a la playa", señalaban los miembros de la comisión organizadora de las fiestas, rodeados de cientos de personas dispuestas a divertirse como nunca y mojarse como siempre por las calles de la localidad.

Los romeros, preparando globos de agua.

Globos y pistolas de agua, calderos, botes de pintura, mangueras y hasta la ducha del baño sirvieron para dar una tregua a las altísimas temperaturas desde las ventanas de los pisos de la localidad. Una manera azul, con las camisetas oficiales de las fiestas de este año, recorrieron el pueblo al grito de "¡Agua!", y fueron también muchos los vecinos que esperaron el paso de los romeros apostados en las ventanas con una buena reserva líquida. Hasta con palanganas se ayudaron para poner pingando a los integrantes del desfile, que a su vez lanzaron globos y utilizaron mangueras para el alborozo general.

Como en ediciones anteriores, desfilaron con un tractor en el que se transportaron las reservas de bebida, para no descuidar la hidratación interna, y con un pequeño camión cargado hasta arriba de juventud calada hasta los huesos, dispuesta a su vez a chorrear con manguera a los peatones descuidados.

Fue un jolgorio general que se extendió hasta las calles peatonales, en el que los más pequeños fueron los que mejor lo pasaron: muchos acudieron directamente en traje de baño, para no tener ni que escurrir la ropa al llegar a sus casas.

Luján Palacios

Las celebraciones en Lugo continúan hoy con un "Grand prix" de pruebas de habilidad en el parque de Ovidio Libardón, un partido de solteros contra casados en el campo Pepe Quimarán y una gran verbena con The Goat (Dani Parrondo) como gran estrella invitada.

Mañana domingo se celebrará la misa solemne en honor a la patrona, seguida de la procesión de Sana María de Lugo por las calles del pueblo. Y por la tarde, más diversión con el desfile de carrozas y la verbena amenizada por el Grupo Tekila. Los actos se extienden hasta el lunes y el martes, con el reparto del bollo y las actuaciones de Waykas y el Grupo Beatriz para cerrar por todo lo alto.