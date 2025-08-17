Las fiestas de Lugo, a la carrera y a cuatro patas en su "Grand Prix"
La localidad llanerense celebra este domingo su día grande con misa solemne, procesión y carrozas
Habilidad, destreza, recuerdos de la infancia y mucha diversión. El parque de Ovidio Libardón de Lugo de Llanera acogió ayer una divertida sesión de juegos dentro de la programación de sus fiestas patronales para demostrar quién es el más intrépido en diferentes pruebas por equipos.
El "Grand Prix" llanerense contó con nunmeroso público para jalear a la media docena de equipos que se animaron a competir entre sí en pruenbas como la carretilla humana, la pesca en un barreño o las carreras atados en conjunto.
El año pasado la prueba tuvo que suspenderse por falta de participantes, pero en esta ocasión las fiestas están saliendo según lo previsto. Si la pingadura fue un éxito, ho y se espera que la jornada grande reúna a multitudes. A las 9.00 horas tendrá lugar la diana floreada para anunciar la celebración de lamisa solemne en honor de Santa María de Lugo, seguida de procesión por la calles de la localidad.
Ya por la tarde tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, un evento de los más arraigados en el pueblo, y como colofón habrá una muestra de folclore en el prau dela fiesta y verbena con el Grupo Tekila.
Mañana lunes será el turno de los juegos infantiles y la actuación nocturna de Assia, y el martes, reparto de bollos y botellas de vino a los socios.
