Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera

Un grupo de nueve jóvenes de Posada de Llanera —siete chicos y dos chicas de la generación del 2002, de 22 y 23 años— ha dado el paso de constituir una nueva comisión de festejos con un objetivo claro: recuperar las tradicionales Fiestas del Cruce y devolverles su carácter vecinal. “Somos un grupo de Posada de toda la vida; nos lo propuso la anterior comisión el verano pasado y, aunque sabíamos que era un follón, si no lo hacíamos nosotros, ¿quién?”, explica Imanol Sabín, tesorero de la nueva asociación, que remarca el impulso comunitario del proyecto.

La entidad —que opera en redes sociales bajo el nombre @vecinosdeposada— ha iniciado los trámites para oficializarse y preparar con tiempo la vuelta de las fiestas el último fin de semana de julio de 2026. La directiva la integran Olaya Ramiro (presidenta), Jorge Arruñada (vicepresidente), Álvaro González (secretario), Imanol Sabín (tesorero) y Claudia Llorente (vicesecretaria). “Desde 2020 no se organizaban por una comisión; estos años se tiró de empresas externas y se perdió un poco eso de juntarse todo el pueblo”, señalan desde el colectivo. También adelantan que las celebraciones se mantendrán en el prao de siempre, de titularidad familiar de la presidenta, como es tradición.

Más allá de la cita grande de julio, el plan es “descentralizar” la actividad festiva con propuestas a lo largo del año y para todas las edades. “No te digo cada semana ni cada mes, pero sí que haya movimiento: para la juventud, para los niños y para la gente mayor. Queremos unir al pueblo, que poco a poco se va apagando”, subraya Sabín. Entre los primeros pasos figuran una campaña de socios, la venta de Lotería de Navidad y una actividad que tienen pensado desarrollar en septiembre, pendiente de concretar. “Nos gustaría anunciarlo cuanto antes”, añade Sabín.

El anuncio ha tenido una acogida “buenísima”, afirma el tesorero. “Desde gente de a pie ofreciéndose a ayudar hasta negocios, tanto de Llanera domo de fuera, dispuestos a colaborar. A los comercios les presta que seamos chavales de aquí; nos conocen y ven una relación más directa, con beneficio para todos”, explica. En paralelo, la comisión prevé una reunión con el Consistorio para coordinar permisos, calendarios y posibles apoyos. “Con la novedad de las dimisiones del alcalde y del concejal de Festejos tuvimos que posponerla, pero la tendremos pronto; necesitamos una relación fluida tanto para las fiestas como para las actividades del año”, comenta Imanol Sabín.

La asociación recuerda que empieza “desde cero”, asumiendo gastos iniciales de su bolsillo, por lo que hace un llamamiento a la colaboración vecinal y empresarial para sacar adelante el regreso de las Fiestas del Cruce. “Queremos un buen regreso. Podíamos haber tirado el año pasado y hacer algo, pero preferimos hacerlo bien y con tiempo para que las fiestas sean lo que se merecen”, concluyen.