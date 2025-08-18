El Pleno de investidura en Llanera se celebrará en el espacio Plaza de La Habana: estos son los motivos

Por primera vez en su historia, el Pleno de Llanera cambiará de ubicación, y lo hará este miércoles en la sesión de investidura de la, presumiblemente, nueva alcaldesa, Eva María Pérez.

La sesión, que tendrá lugar a las 18.00 horas, sale del salón de Plenos del Ayuntamiento y se traslada a un espacio inédito: el de la Plaza de la Habana de la localidad. En una nota hecha pública por el gobienro local se detalla que "vista la limitación de aforo aplicable en atención a la situación estructural de la Casa Consistorial y tomando en consideración el carácter no accesible del Salón de Plenos y previéndose una importante afluencia al Pleno municipal por tratarse del pleno de elección del titular de la Alcaldía se considera que pueden producirse problemas de orden público que comprometan la seguridad de los asistentes".

De ahí que se busque un espacio más amplio, en el que entre más público sin problemas. Se amparan en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que afirma que el Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la Corporación de que se trate, "salvo en los supuestos de fuerza mayor" en los que, a través de la convocatoria o de una resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto.

En el pleno se votará la elección de nuevo mandatario municipal. Todo hace pensar que la nueva alcaldesa será Eva María Pérez, si bien SIlverio Argüelles, del PP, presentará igualmente su candidatura. Los partidos están manteniendo estos días varios encuentros para tratar de atar el sentido de los votos en la próxima sesión, con especial atención al único concejal de IU en el municipio, Gonzalo Bengoa, del que ha dependido en buena medida el apoyo al gobierno del PSOE en los dos últimos años, tras no obtener la mayoría absoluta.

Todo hace pensar que Bengoa seguirá sosteniendo el mandato socialista y facilitará la investidura de Eva María Pérez, pero "no concederemos un cheque en blanco a nadie", alertaba el edil días atrás.