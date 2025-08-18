Pura devoción y diversión llanerense: así ha sido el festejo a lo largo de todo el domingo

Amanecía el cielo oscuro en Lugo de Llanera en su día grande, y como un milagro del cielo en plena ola de incendios, el orbayu mañanero obligaba a los más previsores a sacar el paraguas para ir a la misa solemne de la fiesta de Santa María. Duró poco la lluvia ligera, aunque por momentos hizo temer al párroco que no pudiera celebrarse la procesión, y aún así sería por una buena causa.

El párroco, Sotero Alperi, durante la celebración de la misa con la Virgen presidiendo.

Finalmente, las pocas gotas que cayeron del cielo no fueron impedimento para que la patrona de Lugo saliera a hombros, como cada año, rodeada de la devoción de sus fieles y avalada por una tradición de muchos años. No en vano, presume de una costumbre muy antigua que llevó a miles de vecinos de Llanera y alrededores a procesionar desde diferentes puntos para pedir los favores y gracias que cada uno necesitaba a la Virgen.

La carroza de los vecinos de Fonciello.

La misa de ayer, cantada por la Coral Polifónica de Llanera, contó con la presencia de Eva María Pérez, alcaldesa en funciones y aspirante a regidora tras las dimisión de Gerardo Sanz, y del líder de la oposición del PP, Silverio Argüelles, que fue uno de los portadores de la Virgen. Ambos se verán las caras en el próximo pleno de investidura el miércoles que viene, donde ambos aspiran como candidatos a regir los destinos de Llanera.

La actuación del grupo folclórico «La Madreña» en las calles de Lugo.

"Diálogo y respeto"

Al margen de claves políticas y con la devoción por bandera, el párroco, Sotero Alperi, llamó en su homilía a "agradecer a la Santina de Llanera", una imagen muy querida a la que "venimos a profesar nuestro respeto con flores y oraciones". "Algunos, una vez al año; algo es algo", señaló entre las risas de los fieles. Y reclamó "diálogo por el bien de todos, solidaridad y civismo, respeto en las diferencias, que estemos unidos y sepamos ser flexibles".

Tras la eucaristía, la Virgen fue sacada a la calle para dar una vuelta por los aledaños de la iglesia, con música de tambor y gaita, antes de regresar a su refugio a la espera de que los fieles la honren de nuevo el año que viene.

Los romeros, por su parte, tuvieron una nueva cita con la diversión ya entrada la tarde, con un desfile de carrozas que este año contó con tres artefactos pero en el que no faltó el buen humor y las ganas de diversión.

Luján Palacios

Desfilaron los vecinos de Fonciello, con la representación del puente medieval y reparto de dulces entre el numeroso público; un grupo de amigos del concejo, transformados en alienígenas, y la comisión de fiestas de Lugo, con un nuevo "papa" repartiendo bendiciones entre los asistentes: "Buce I".

Además, tomaron las calles los grupos folclóricos del concejo: "La Madreña", "Santufirme" y "Fonte Fuécara", acompañados de un grupo de bailarinas de Ecuador con trajes tradicionales.

Como broche, la alegre comitiva se desplazó al prau de la fiesta para seguir disfrutando de la verbena y una exhibición folclórica. Para hoy están previstos los juegos infantiles, y mañana martes habrá reparto de bollo y botella de vino a los socios antes de la última noche musical. Un cierre sabroso a una fiesta de multitudes.