Éxito de los talleres estivales en Llanera, con 1.800 plazas cubiertas

Los talleres de conciliación familiar y laboral durante el verano han sido un éxito en el concejo de Llanera, con cerca de 1.800 plazas cubiertas a lo largo de las vacaciones escolares.

Durante once semanas se han llenado los talleres con horarios ampliados de 7.30 horas a 17.30, con monitores especializados al cargo de los menores, alguno de ellos procedente de los talleres municipales de empleo.

Además se ha prestado apoyo a la diversidad con actividades específicas "y no hemos dejado a nadie fuera", destaca el gobierno local, que recuerda que los talleres son "gratuitos, únicos en Asturias y de los pocos que existen en toda España en estas condiciones", con juegos, deporte, talleres y "tranquilidad para que las familias se organicen en verano".