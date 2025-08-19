Éxito de los talleres estivales en Llanera, con 1.800 plazas cubiertas

Las actividades han contado con juegos, deportes y acciones adaptadas para necesidades especiales

Los talleres de conciliación estival en Llanera, en imágenes

Los talleres de conciliación estival en Llanera, en imágenes

Ver galería

Los talleres de conciliación estival en Llanera, en imágenes /

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Los talleres de conciliación familiar y laboral durante el verano han sido un éxito en el concejo de Llanera, con cerca de 1.800 plazas cubiertas a lo largo de las vacaciones escolares.

Durante once semanas se han llenado los talleres con horarios ampliados de 7.30 horas a 17.30, con monitores especializados al cargo de los menores, alguno de ellos procedente de los talleres municipales de empleo.

Además se ha prestado apoyo a la diversidad con actividades específicas "y no hemos dejado a nadie fuera", destaca el gobierno local, que recuerda que los talleres son "gratuitos, únicos en Asturias y de los pocos que existen en toda España en estas condiciones", con juegos, deporte, talleres y "tranquilidad para que las familias se organicen en verano".

