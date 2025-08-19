Medio Ambiente da luz verde a la urbanización de Villabona

La Consejería de Medio Ambiente ha dado luz verde a la tramitación ambiental para la construcción de una urbanización e la zona de La Vega, en Villabona.

Se trata de un proyecto para un total de 16 viviendas unifamiliares que la promotora presenta como "la primera urbanización azul" de España", un espacio en el que se desarrollarán edificaciones "ecosostenibles, altamente eficientes y en las que los habitantes vivan más años en comparación a cualquier otro lugar", gracias a un sistema de regeneración del aire en las viviendas.

El emplazamiento elegido para este plan es la zona de la Vega de Villabona, un espacio "altamente saludable y con un entorno en plena naturaleza, con bosques y ríos, que acompañe el resto de la vida de la persona", señala el proyecto, con la ventaja además de una buena accesibilidad desde el centro de la región .