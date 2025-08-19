Pepín García, el alma de la fiesta en Arlós: "Mientras me dejen, sigo"

Llanera está inmersa en fiestas patronales desde que comenzara el verano y entre las filas de quienes organizan las celebraciones, hay quien lleva ya más de medio siglo entre bambalinas, y sumando. Lo sabe bien José Manuel García Rodríguez, Pepín, el más veterano de las fiestas de Arlós, que a sus 73 años lleva 50 entregado a echar una mano para que el pueblo tenga varios días de asueto en julio.

La primera directiva de Arlós fue fundada en 1976, y Pepín siempre ha estado involucrado. "Al principio las fiestas se hacían de aquella manera, en el campo de la iglesia, y allí estaba el cementerio. Un año los toldos de las barracas se amarraron a las cruces del camposanto, y el padre de un chaval que había muerto hacía poco fue a llamar la atención, con toda la razón. Así que lo primero que hicimos fue formar una sociedad de festejos en condiciones y sacar las fiestas de allí porque no procedía", explica.

Al principio eran "doce o catorce", todos ellos jóvenes entusiastas que han batido una marca: "Después de 50 años estamos todos vivos; eso ya es un récord muy guapo", señala Pepín, que cuando se fundó la sociedad era uno de los más jvóenes. "Era vocal, y las primeras fiestas eran de trabajar mucho. No había carpas, había que montar todo a mano: el escenario, la orquesta, la barra. Y colaboraba todo el pueblo, toda la gente, lo que siempre ha sido un orgullo para nosotros", rememora.

Las orquesta buenas llegaron "el tercer año, que trajimos una de Galicia", y "siempre, siempre hubo muchísima gente", recuerda Pepín. En todos estos años "lo mejor ha sido la respuesta del pueblo", afirma, encantado con que se haya producido un relevo generacional que ha hecho que Arlós siga siendo una fiesta de referencia.

Él lo había dejado, pero después de la pandemia, tras un bache que puso en peligro la continuidad de la fiesta, se animó a volver a colaborar. Y los jóvenes de la comisión, están encantados de que así sea. Pepín por su parte bromea: "Mientras me dejen, sigo".