Convocada una nueva edición del premio "Llanerense del Año"

Las candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 1 de octubre

Los integrantes del jurado el año pasado

Los integrantes del jurado el año pasado / Carla Vega / Carla Vega

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

La Asociación Gorfolí Santufirme ya ha convocado la decimosexta edición del premio "Llanerenses del Año" en su edición de 2025.

El premio reconoce los méritos de aquellas personas, físicas o jurídicas, nacidas o residentes en Llanera o que ejerzan en el concejo su actividad y que hayan destacado en cualquier actividad, social, profesional, política, artística, religiosa, deportiva o de cualquier índole.

Los candidatos podrán ser presentados directamente por cualquier ciudadano o a través de algún tipo de organización. La propuesta deberá ir acompañada de un currículo de la persona o entidad candidata

El voto de los miembros del jurado será secreto y el ganador saldrá tras la eliminación en las sucesivas votaciones. Solo se hará público el nombre del ganador, y no del resto de finalistas. El último día para presentar las candidaturas será el 1 de octubre de 2025.

La dirección de envío de los candidatos es gorfolisantufirme@gmail.com, desde donde se dará acuse de recibo de la correcta recepción de la candidatura.

El ganador del año pasado fue la UD Llanera en reconocimiento al impacto social del club y su trayectoria en los últimos tiempos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  2. Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
  3. Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
  4. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  5. «Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
  6. Gerardo Sanz, tras dimitir como alcalde de Llanera: 'Hay que saber irse a tiempo, nunca seré un rehén de la política
  7. Salta por los aires una chabola en Llanera a causa de una explosión de gas: drones y perros rastreadores descartan que haya víctimas
  8. Silverio Argüelles: 'La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera

El PP pedirá explicaciones públicas en el Pleno de hoy por la dimisión de Sanz

El PP pedirá explicaciones públicas en el Pleno de hoy por la dimisión de Sanz

Convocada una nueva edición del premio "Llanerense del Año"

Convocada una nueva edición del premio "Llanerense del Año"

Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio

Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio

Medio Ambiente da luz verde a la urbanización de Villabona

Medio Ambiente da luz verde a la urbanización de Villabona

Pepín García, el alma de la fiesta en Arlós: "Mientras me dejen, sigo"

Pepín García, el alma de la fiesta en Arlós: "Mientras me dejen, sigo"

Éxito de los talleres estivales en Llanera, con 1.800 plazas cubiertas

Éxito de los talleres estivales en Llanera, con 1.800 plazas cubiertas

El Pleno de investidura en Llanera se celebrará en el espacio Plaza de La Habana: estos son los motivos

El Pleno de investidura en Llanera se celebrará en el espacio Plaza de La Habana: estos son los motivos

Pura devoción y diversión llanerense: así ha sido el festejo a lo largo de todo el domingo

Pura devoción y diversión llanerense: así ha sido el festejo a lo largo de todo el domingo
Tracking Pixel Contents