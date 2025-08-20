Convocada una nueva edición del premio "Llanerense del Año"
Las candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 1 de octubre
La Asociación Gorfolí Santufirme ya ha convocado la decimosexta edición del premio "Llanerenses del Año" en su edición de 2025.
El premio reconoce los méritos de aquellas personas, físicas o jurídicas, nacidas o residentes en Llanera o que ejerzan en el concejo su actividad y que hayan destacado en cualquier actividad, social, profesional, política, artística, religiosa, deportiva o de cualquier índole.
Los candidatos podrán ser presentados directamente por cualquier ciudadano o a través de algún tipo de organización. La propuesta deberá ir acompañada de un currículo de la persona o entidad candidata
El voto de los miembros del jurado será secreto y el ganador saldrá tras la eliminación en las sucesivas votaciones. Solo se hará público el nombre del ganador, y no del resto de finalistas. El último día para presentar las candidaturas será el 1 de octubre de 2025.
La dirección de envío de los candidatos es gorfolisantufirme@gmail.com, desde donde se dará acuse de recibo de la correcta recepción de la candidatura.
El ganador del año pasado fue la UD Llanera en reconocimiento al impacto social del club y su trayectoria en los últimos tiempos.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- «Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
- Gerardo Sanz, tras dimitir como alcalde de Llanera: 'Hay que saber irse a tiempo, nunca seré un rehén de la política
- Salta por los aires una chabola en Llanera a causa de una explosión de gas: drones y perros rastreadores descartan que haya víctimas
- Silverio Argüelles: 'La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera