Convocada una nueva edición del premio "Llanerense del Año"

La Asociación Gorfolí Santufirme ya ha convocado la decimosexta edición del premio "Llanerenses del Año" en su edición de 2025.

El premio reconoce los méritos de aquellas personas, físicas o jurídicas, nacidas o residentes en Llanera o que ejerzan en el concejo su actividad y que hayan destacado en cualquier actividad, social, profesional, política, artística, religiosa, deportiva o de cualquier índole.

Los candidatos podrán ser presentados directamente por cualquier ciudadano o a través de algún tipo de organización. La propuesta deberá ir acompañada de un currículo de la persona o entidad candidata

El voto de los miembros del jurado será secreto y el ganador saldrá tras la eliminación en las sucesivas votaciones. Solo se hará público el nombre del ganador, y no del resto de finalistas. El último día para presentar las candidaturas será el 1 de octubre de 2025.

La dirección de envío de los candidatos es gorfolisantufirme@gmail.com, desde donde se dará acuse de recibo de la correcta recepción de la candidatura.

El ganador del año pasado fue la UD Llanera en reconocimiento al impacto social del club y su trayectoria en los últimos tiempos.