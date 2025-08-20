Eva María Pérez, elegida alcaldesa de Llanera : "Abrimos un nuevo capítulo"

Llanera ya tiene alcaldesa, la primera de su historia: Eva María Pérez (PSOE) fue elegida este miércoles en el Pleno de investidura como nueva regidora del concejo, en una sesión multitudinaria celebrada, también por primera vez, fuera del Ayuntamiento, en el espacio escénico Plaza de la Habana. Asistieron más de 200 personas y las alcaldesas de Avilés, El Franco, Las Regueras y el regidor de Gozón.

No hubo sorpresas en la elección a la que también se presentaba el portavoz del PP, Silverio Argüelles. Vox, con dos ediles, e IU, con uno, se abstuvieron en las votaciones, dando así el bastón de mando a Pérez, ya oficialmente sustituta de Gerardo Sanz. Recogió los atributos de la Alcaldía entre aplausos y con la presencia del presidentedel Ejecutivo regional, Adrián Barbón, quien quiso trasladarle, a ella y "a los hombres y mujeres de Llanera el compromiso del Principado" para con el concejo.

"Hoy es un día especial para Llanera y para Asturias y no podía ni quería faltar, no como secretario general de la FSA, sino como presidente del Principado, porque este no es un relevo cualquiera: estamos en uno de los municipios más importantes de Asturias en términos de población, de empleo y de futuro", explicó Barbón tras abrazar efusivamente a Eva María Pérez.

Barbón, en el centro, abrazando a Gerardo Sanz / Luján Palacios

Previamente había saludado a Gerardo Sanz y al resto de la corporación antes del inicio del Pleno, y también quiso recordar Barbón su reconocimiento al exalcalde "por su trabajo en estos últimos diez años de transformación de Llanera", rechazando que haya una mala relación personal entre ambos. "No sé de dónde sale eso, nos conocemos desde hace muchos años y nunca he sentido que tuviéramos una mala relación", zanjó el presidente.

Ahora, cerrado este capítulo, toca "profundizar en el compromiso" con un concejo que es "una potencia económica", aseveró Barbón, quien anunció que en próximas fechas matendrá una reunión con la alcaldesa para abordar los temas más urgentes del concejo para que "figuren en los presupuestos del año que viene".

La flamante regidora, por su parte, expresó su "pena" por la marcha de Sanz, "un gran alcalde para Llanera", pero también habló de "una nueva etapa" que afronta con "mucha ilusión" y con "un equipo muy muy unido y con mucha personalidad", para "seguir trabajando por Llanera, porque el Ayuntamiento nunca se ha parado", recordó.

Silverio Argüelles, candidato del PP, habló en su intervención de "falta de dirección, de autrocrítica y de compromisos concretos" en el PSOE, recordó las "promesas incumplidas" de Gerardo Sanz y advirtió a la alcaldesa que "Llanera no puede esperar más: todas las oportunidades, todos los recursos y todos los proyectos deben estar al servicio de los vecinos".

Una intervención que para Barbón fue "una falta de respeto y de educación", afirmó, antes de afear a Argüelles que simultanee la labor de oposición con el cargo de Diputado nacional. "Acaso es que Llanera no merece todos los esfuerzos", recalcó el presidente, afirmó, para rechazar también "la visión apocalíptica del concejo que ofrece el PP".

IU considera que "no se dan las circunstancias para apoyar la candidatura del PSOE" en "una sesión plenaria anunciada" que, para el edil Gonzalo Bengoa, ha puesto de manifiesto que "no había nadie al frente". Vox, por su parte, apuntó a la misma idea: "incertidumbre y descoordinación", apuntó la concejala Marisa Menéndez.

Para la nueva regidora, apartir de hoy mismo "es elmomento de escribir un nuevo capítulo con ilusión, trabajo y compromiso, como siempre ha sido".