Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio
Cientos de vecinos disfrutan de una merienda de hermandad
Las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera echaron ayer el cierre con el reparto de los bollos y l a botella de vino a los socios y colaboradoresen el prau de la fiesta.
El fin de fiesta tuvo a la orquesta Waykas, el Grupo Beatriz y Javi DJ como protagonistas, para coronar seis días de celebraciones sin parar que comenzaron el pasado jueves día 14.
Las patronales han contado con numeroso público todos los días, especialmente para las carrozas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- «Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
- Gerardo Sanz, tras dimitir como alcalde de Llanera: 'Hay que saber irse a tiempo, nunca seré un rehén de la política
- Salta por los aires una chabola en Llanera a causa de una explosión de gas: drones y perros rastreadores descartan que haya víctimas
- Silverio Argüelles: 'La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera