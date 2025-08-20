Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio

Cientos de vecinos disfrutan de una merienda de hermandad

Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio | R. L. P.

Lugo de Llanera cierra sus fiestas con el día del socio | R. L. P.

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

Las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera echaron ayer el cierre con el reparto de los bollos y l a botella de vino a los socios y colaboradoresen el prau de la fiesta.

El fin de fiesta tuvo a la orquesta Waykas, el Grupo Beatriz y Javi DJ como protagonistas, para coronar seis días de celebraciones sin parar que comenzaron el pasado jueves día 14.

Las patronales han contado con numeroso público todos los días, especialmente para las carrozas.

