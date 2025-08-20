El PP pedirá explicaciones públicas en el Pleno de hoy por la dimisión de Sanz

Eva María Pérez será, salvo carambola y sorpresa mayúscula, la próxima alcaldesa del concejo de Llanera, tras la dimisión de Gerardo Sanz hace algo más de una semana. Una decisión por la que el PP en la oposición pedirá públicas explicaciones en el Pleno de investidura que se celebra esta tarde en el espacio escénico Plaza de la Habana de Posada, para garantizar el aforo suficiente para todos los vecinos que quieran acudir.

Silverio Argüelles también se presenta candidato a la alcaldía, aunque deberían ser muchos los factores en juego para darle el mando. Entre ellos, el apoyo de IU, que hasta ahora ha venido propiciando el gobierno de un PSOE que no consiguió la mayoría absoluta.

La ausencia de Gerardo Sanz del ámbito público desde que anunció su renuncia ha causado malestar entre los "populares", que ven en esta actitud "una falta de respeto al concejo y los vecinos", y por ello exigirán "explicaciones a la corporación y los ciudadanos" por lo que además califican como "un desgobierno desde enero de 2024". Y quieren que se relate claramente qué sucedió "a partir del 3 de febrero de este año, cuando se comunicó a Adrián Barbón la decisión de Sanz", recalca Argüelles.

En esta misma línea, el único edil de IU, Gonzalo Bengoa, abunda en que "la dimisión lleva año y medio de retraso", y se tuvo que haber producido "ya entonces, si Sanz consideró que no era compatible su cargo con su trabajo en la empresa privada". "El PSOE ha demostrado una gran irresponsabilidad al dejar el gobierno sin rumbo", afirma Bengoa.

En la tarde de ayer se apuraron las últimas reuniones para tratar de atar los apoyos de cara al final del mandato, habida cuenta de que "no habrá cheques en blanco".