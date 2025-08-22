La reorganización del gobierno de Eva Pérez en Llanera, después del verano

Pasadas las ocho y media de la mañana de ayer, la flamante regidora de Llanera tomaba posesión del despacho de Alcaldía de forma oficial para comenzar a trabajar con "ilusión" entre un aluvión de felicitaciones.

La socialista Eva María Pérez, primera alcaldesa en la historia del municipio, despachó con normalidad durante toda la mañana los asuntos pendientes de los últimos días, tras haber ejercido como primera edil en funciones desde la renuncia de Gerardo Sanz. Además de la "alegría" que le produce hacerse cargo del gobierno local, Pérez ha preferido la discreción porque aún hay un proceso en marcha para acabar de remodelar el equipo de concejales.

Con el anterior alcalde se ha ido también Iván Pérez, responsable del área de Cultura, y será necesario que corra la lista del PSOE para que entren dos nuevos ediles en el gobierno local. Entre todos deberán repartirse las atribuciones de Medio Rural –que llevaba directamente Gerardo Sanz–, Cultura y Obras e Infraestructuras, que la alcaldesa tenía hasta ahora a su cargo.

Los plazos que se manejan para completar este proceso de renovación no son cerrados. La propia regidora habla de "una escaleta que llega a septiembre u octubre", y será el secretario municipal el que finalmente fije la fecha del Pleno en el que tomen posesión los nuevos cargos. "Estamos hablando con los compañeros de la lista, cada uno tiene sus temas personales y de trabajo y por el momento no sabemos nada", deslizó la Alcaldesa tras tomar el bastón de mando. En todo caso "será lo antes posible", garantiza.

Las dos personas que entrarían por lista como concejales son Beatriz Rincón y José Ramón Fanjul. En caso de que no aceptaran las concejalías, les siguen Loreto Suárez, David del Pozo y Elena Presa. Con todos ellos se estaría ya en conversaciones para tratar de dilucidar quiénes serán concejales y con qué atribuciones.

Con la resaca aún tras la toma de posesión del cargo, la alcaldesa Eva María Pérez utilizaba las redes sociales para "dar gracias a mi equipo. Sois el motor y la alegría con la que empezamos este ilusionante trabajo compartido. Gente válida, humilde, comprometida, y honrada, con la que siempre puedo contar", destacaba.

Y valoraba el del miércoles como "un día de los que llenan el corazón, y que guardaré siempre en la memoria". Tampoco escatimó en pullas al portavoz del PP, Silverio Argüelles. "Hubo quien, al celebrarse el pleno en el escenario de la Escuela Municipal de Música, y no en el salón habitual, debió pensar que tenía que hacer un monólogo y se vino arriba interpelando al público que venía a acompañarnos, ofreciendo una lamentable sobreactuación. Y es que hay que saber estar", criticó Pérez, antes de prometer de nuevo "ilusión, confianza y energía para empezar esta etapa convencidos de que lo mejor para Llanera aún está por venir".