Diez planes de fin de semana en Llanera: qué ver en el municipio de la Torre de los Valdés, la celosía milenaria y los Covarones del Tuernes

Llanera es destino para escaparse en fin de semana y descubrir las mil y unas propuestas de actividades de naturaleza y ocio que ofrece un territorio que atesora además un gran patrimonio reflejo de la historia de un municipio cuna de algunos linajes más poderosos de antaño en Asturias. La huella de la actividad agroganadera en su zona rural es aún protagonista de los paisajes, entre los que se entremezclan hórreos y paneras, castillos y antiguos palacios, vestigios mineros y decenas de templos e iglesias entre los que varios destacan por su antiguedad o singularidad arquitectónica.

Sendas y rutas para descubrir los tesoros naturales del concejo, áreas recreativas para pararse a comer o descansar y miradores desde los que contemplar desde lo alto panorámicas del centro de la región completan una inmensa oferta de posibilidades para caminar, conocer y tocar un concejo de privilegiada ubicación geográfica y con excelentes comunicaciones. Lo que sigue son diez planes para ver y hacer en territorio llanerense.

1-Villardeveyo y su celosía milenaria.

El pueblo de Veyo, en la parroquia de Villardeveyo, cuenta con una hermosa iglesia, la de San Miguel, que conserva en una de sus fachadas exteriores una celosía de más de mil años de antigüedad. Frente al templo hay además un hermoso tejo centenario y un mirador privilegiado de los núcleos del entorno en una panorámica que permite además contemplar el palacio de Villabona entre la arboleda.

Para dar con la antigua celosía (datada en el siglo X, que se vincula a los orígenes de época prerrománica del templo que originalmente habría albergado el lugar) hay que rodear el edificio, hasta su parte trasera y alzar la vista, pues se encuentra colocada en altura.

Al fondo, la parte trasera del templo, donde se localiza la celosía, en una vista desde la carretera que sube desde Villabona. / P. T.

2- El palacio y la capilla de Villanueva, historia en piedra del concejo.

Ubicados en la parroquia de San Cucao, el palacio es del siglo XVII y su construcción está vinculada a los más poderosos linajes que tuvieron solar el concejo. A poca distancia de la edificación se halla la capilla de Santa María, hoy bajo la advocación de La Asunción, un pequeño templo muy modificado pero que tiene una historia que se remonta al menos al siglo XII y que implica a la reina doña Urraca.

Lo mejor es llegarse en coche, aunque también se puede caminar en un agradable paseo dejando el vehículo en la zona de la iglesia parroquial de San Cucao y seguir la indicación hacia Villanueva. El palacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1995, impresiona por su tamaño y belleza. De estilo barroco y carácter rural, fue construido por una de las ramas de la familia de los Valdés, uno de los linajes fundamentales de la baja Edad Media asturiana.

El palacio de Villanueva, cuatro siglos haciendo historia en Llanera / P. T.

3-La Ponte, frontera con Oviedo junto al molino más antiguo de Asturias

La Ponte se localiza en Cayés, junto al río Nora, y concentra varios elementos de interés. Entre ellos, el que se considera el molino hidráulico más antiguo de Asturias, datado tradicionalmente en el siglo XIII, aunque según Cultura, hay documentación que avala su existencia con anterioridad. En la zona se localiza asimismo un puente considerado medieval por unos autores y de origen romano por otros, la casona de los Díaz de Campomanes y la capilla vinculada a ella, de planta cuadrada y por ello muy singular en su arquitectura.

Este punto es frontera con Oviedo y lo mejor es acceder en coche y dar luego un pequeño paseo por el entorno para disfrutar de la naturaleza y el sonido del río junto al molino y ver de cerca la capilla, a un lado de la carretera y junto al puente.

Un paraje de cuento en la frontera con Oviedo: así el conjunto de La Ponte, en Llanera, a la orilla del Nora / Paula Tamargo

4-Arlós, joya románica en un paraje de cuento.

La iglesia de Santiago de Arlós está enclavada en un paraje natural que impacta y en el que reina el silencio. Este templo es una de las joyas de la corona del patrimonio de Llanera. Bien de Interés Cultural (BIC), está datada en el siglo XII y es un ejemplo notable de la denominada arquitectura románica rural asturiana.

La portada de la iglesia es de gran belleza y sentarse bajo el pórtico, frente al tejo centenario, ofrece una panorámica única del mar de verde que forman las praderías de pasto y de maizales del entorno.

Arlós tiene la joya románica de Llanera: así es templo de Santiago, del siglo XII / P. T.

5- Villabona, palacio, minas, gastronomía, el grafiti en lona más grande de Asturias y una estación inglesa única

Villabona, uno de los enclaves ferroviarios de Asturias donde confluyen varias líneas de tren que comunican distintos concejos del centro de la región, cuenta con una antigua edificación conocida como "estación inglesa", única en la región. Sigue el esquema de las primeras terminales ferroviarias del mundo y cuenta con la singularidad de la marquesina que protege sus cuatro fachadas, rasgo que no se repite en ninguna estación asturiana. El diseño se asemeja al de las estaciones de Francis Thompson, uno de los grandes arquitectos ferroviarios ingleses. La edificación tiene algunas similitudes de diseño con estaciones de ciudades inglesas, como la de Crownstreet, en la ciudad de Liverpool. Los vecinos llevan décadas reclamando su rehabilitación.

En la localidad se encuentra uno de los restaurantes más afamados de Asturias, el mural en lona más grande del Principado, el palacio de Villabona y merece la pena detenerse también en el edificio que fue residencia de ferroviarios y forma parte de un conjunto arquitectónico catalogado por su singularidad.

El grafiti más grande de Asturias en lona está en Llanera: así es el mural gigante de la localidad de Villabona / P. Tamargo

6- La Llanera indiana: un paseo por la arquitectura que dejó la huella de la emigración.

El legado arquitectónico indiano del municipio tiene exponentes en San Cucao. Pasando el colegio público de esta localidad y justo detrás del centro social está Casa El Burión y unos metros más adelante se halla la Casa de los Pintado, ambos palacetes vinculados a la emigración llanerense.

En Tuernes hay otros ejemplos como Villa Irene y, entre otras construcciones indianas del concejo se encuentra la Quinta Rosita, en Portiella (Ables). En otras parroquias, como la de Santa Cruz, hay edificaciones de gran porte y bellos jardines, como la Casa El Cabo. En esta misma parroquia, pero en Fanes se levanta también Casa El Condín, muy bien conservada, y que junto a un palomar, un hórreo y la pequeña iglesia que hay en el lugar.

La Plaza Cubierta de Posada de Llanera, hoy sede de la Escuela Municipal de Música, es una de las grandes obras impulsadas por la emigración llanerense. Se construyó entre 1924 y 1926 por iniciativa del Club Llanera de La Habana. La escuela de Robledo es otra construcción financiada por indianos, inaugurada en 1930 y patrocinada por Casildo López Martínez. Entre sus singularidades, la de ser el "único ejemplar de arquitectura escolar indiana de estilo historicista que hay en Asturias.

Casa de los Pintado, en San Cucao. / P. T.

7- Cinco áreas recreativas para elegir: Santu Firme, Monteagudo, Campiello, Los Covarones y Remoria

Llanera cuenta con cinco espacios en la zona rural del concejo que ofrecen naturaleza y paz, algunos cuentan con miradores y son puntos preparados para disfrutar de un día en familia o con amigos.

Entre las cinco áreas recreativas del concejo se ha popularizado la de Santu Firme, por ser la que cuenta con el banco de madera que lleva tallado el nombre de Llanera y donde los visitantes suelen hacerse fotos de recuerdo. La de Los Covarones es otra de las áreas recreativas más conocidas precisamente por la gran afluencia de la ruta del mismo nombre en cuyo punto de inicio se sitúa este espacio verde donde destacan los castaños y los paneles que los señalizan para el visitante.

Entre la oferta de miradores de Llanera también figura el de Monteagudo, en el área recreativa del mismo nombre. Tiene unas magníficas vistas del valle de Noval (Ferroñes) y también desde este punto se ve el vecino Monte Naranco. El área recreativa de Remoria es otra de las propuestas del municipio para relajarse al aire libre en un paraje donde abundan los abedules. La de Campiello-Cayés, junto a un antiguo lavadero, cuenta con varios paneles de interpretación, unos referidos a los castaños que proliferan en el lugar y otro relativo al Camino de Santiago a su paso por el concejo así como a algunos de los atractivos patrimoniales y festivos del municipio.

Área recreativa de Santu Firme. / A. Ll.

8- El castillo de San Cucao o Torre de los Valdés, leyenda y naturaleza a un paso del centro de Asturias.

Esta visita puede hacerse dando un pequeño paseo desde la iglesia parroquial de San Cucao o yendo directamente en coche hasta la zona del castillo, que actualmente acoge un restaurante de banquetes donde son habituales las bodas durante los fines de semana. Este núcleo de población, el de Guyame, es uno de los que atesora más historia del concejo, pues la Torre de los Valdés fue morada de Diego Menéndez de Valdés, a quien apodaban "El Valiente" y con su propia leyenda. Es un edificio originariamente del siglo XIV. Hoy está muy modificado.

El castillo es una propiedad privada y solo puede verse desde el exterior, pero hay en el camino muchos puntos desde el que observarlo con distintas perspectivas sin invadir el espacio que no está abierto al público. En Guyame se ven siempre caballos en las praderías y hay una antigua fuente restaurada con espacio para el descanso. También son conicidos los vestigios de un pequeño templo llamado la "Capilla del diablo".

Torre de los Valdés o castillo de San Cucao, al fondo. / P. T.

9- La capilla de El Fresno, la ermita en un alto con espectaculares vistas del concejo

Desde Bonielles, la distancia hasta la ermita es de apenas un kilómetro, pero el trayecto es una pendiente continua, muy pronunciada. Una vez arriba, junto al templo, con un fresno ubicado a su derecha, las panorámicas del concejo de Llanera son espectaculares: Ables a la izquierda, la iglesia parroquial de San Cucao y el palacio de Villanueva en el centro, y la localidad de Agüera hacia la izquierda. El Naranco de Oviedo también se aprecia desde este lugar. Si vamos a la parte trasera del templo, la vista alcanza hasta la zona de Avilés.

La Virgen que hay dentro del templo puede verse por el espacio de mirilla de la cerradura de la puerta o por los dos ventanucos de piedra abiertos a cada uno de los dos laterales de la entrada.

La capilla de El Fresno, así se llega a la ermita de las grandes panorámicas de Llanera / P. T.

10- Los Covarones, el tesoro natural en la ruta más popular del concejo

Los Covarones del río Tuernes son un fenómeno geológico que ha dado lugar a un paisaje kárstico con cuevas, estalactitas y arcos moldeados en la roca. Se encuentran al final de una de las rutas más populares de Llanera, que se inicia en Agüera, en el área recreativa de Los Covarones, con un aparcamiento en la parte de abajo para dejar el coche.

Además del espectáculo natural de Los Covarones, una vez en este destino hay otras dos curiosidades en el enclave: una oquedad, el "Abrigo de la Nora", del Paleolítico y catalogado en la Carta Arqueológica de Llanera, y varios puntos en los que hubo molinos, como el llamado de Casa Pina, que, como otros de la zona, fue arrasado en los años veinte por una riada. Ambos elementos están perfectamente señalizados en el lugar.