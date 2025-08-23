Fotografía digital, narrativa visual, talla de madera o pintura, entre los cursos de Cultura de Llanera que abren plazo de inscripción en septiembre
La entrega de las instancias para apuntarse se desarrollará del 22 al 26 de septiembre
P. T.
Posada de Llanera
Cuero, decoración y tapizado, narrativa visual (captura y edición), fotografía digital, manualidades, pintura, talla de madera y zumba. Son los cursos de la Casa Municipal de Cultura de Llanera para los que se abre plazo de inscripción en septiembre y en los que las plazas se adjudican por orden de llegada de las peticiones.
La información sobre los cursos puede solicitarse llamando al teléfono 985 77 34 90. Los modelos de las instancias para solicitar plaza en cualquiera de ellos se recogen del 15 al 18 de septiembre y la entrega de las mismas del 22 al 26 de septiembre.
Además de respetarse el orden de llegada de las solicitudes, en el acceso a los cursos tienen preferencia las personas empadronadas en Llanera.
